COP29 в Баку стал прорывом

COP29 в Баку стал важным событием, которое привело к достижению цели по климатическому финансированию, согласованной всеми странами мира.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стилл, выступая на Министрском диалоге по финансированию на тему "Мобилизация государственного и частного финансирования для восстановления земель и повышения устойчивости к засухам" в рамках COP-16 в Эр-Рияде.

Саймон Стилл подчеркнул, что если эта цель будет достигнута, она станет важным "страховым полисом" для человечества. Он отметил, что системы, поддерживающие жизнь на Земле, находятся под угрозой, и восстановление земель, повышение устойчивости к засухам и изменение климата тесно связаны. "Мы должны обеспечить, чтобы эта страховка была всеобъемлющей, чтобы инвестиции решали стоящие перед нами вызовы, а "страховые взносы" выплачивались полностью и вовремя", - добавил он.

По словам Стилла, настало время мобилизовать ресурсы, необходимые для восстановления земель и повышения устойчивости к засухам. "Это означает инвестирование в устойчивое управление земельными ресурсами, например, в природоориентированные решения и лесовосстановление, поддержку сообществ, малых фермеров и предприятий, которые готовы адаптироваться и обеспечивать свои средства к существованию через межсекторальное сельское хозяйство. Мы должны учиться на опыте местных сообществ по всему миру, их изобретательность приносит успех, который можно масштабировать", - отметил он.

Также Саймон Стилл подчеркнул важность государственного финансирования, многосторонних банков развития и частных инвестиций для увеличения масштаба и воздействия этих усилий.

Конференция COP29 в Азербайджане принесла важные решения:

установлена новая ключевая цель по ежегодной мобилизации финансирования в размере 300 миллиардов долларов США, что втрое превышает предыдущую планку в 100 миллиардов долларов;

введен в действие Фонд потерь и ущерба;

завершены переговоры по созданию надежных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения.