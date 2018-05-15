Азербайджан примет участие в международной продовольственной выставке в Китае

Азербайджан примет участие в Международной продовольственной выставке "Sial China 2018", которая пройдет с 16 по 18 мая в Шанхае (Китай). Об этом говорится в сообщении министерства экономики, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На стенде "Made in Azerbaijan" азербайджанскую продукцию будут представлять 17 компаний.

В павильоне Азербайджана будут демонстрироваться соки, консервная продукция, различные виды вин и спиртные напитки, фундук, кондитерские изделия, чай, шафран, сухофрукты и другая продукция.

Стенд Азербайджана будет представлен Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) при поддержке министерства экономики.

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