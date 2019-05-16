Церемония закладки фундамента интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, состоится 22 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четвергTrend со ссылкой на минэнерго Болгарии.

Как сообщается, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и премьер-министр Греции Алексис Ципрас примут участие в церемонии, которая пройдет в болгарском селе Кирково.

"Интерконнектор между двумя странами является одним из приоритетных проектов по обеспечению безопасности и конкурентоспособности энергетического рынка в Европейском Союзе. Проект также чрезвычайно важен с точки зрения обеспечения диверсификации поставок газа в Болгарию и регион Юго-Восточной Европы", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый в рамках второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.