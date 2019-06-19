Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в очередной раз подтвердило рейтинг одного из ведущих банков Азербайджана ОАО "Expressbank" на уровне "B" со стабильным прогнозом. Данный рейтинг демонстрирует здоровую позицию Банка в текущих рыночных условиях.

В исследованиях Международного рейтингового агентства сообщается об еще большем улучшении общих и финансовых показателей банка. В статье подчеркивается, что Expressbank обладает надежным буфером капитала, ограниченным валютным риском и удобной ликвидностью.

Утвержденные рейтинги следующие:

Long-Term IDR: affirmed at 'B', Outlook Stable

• Short-Term IDR: affirmed at 'B'

• Viability Rating: affirmed at 'b'

• Support Rating: affirmed at '5'

• Support Rating Floor: affirmed at 'No Floor'

Несмотря на переменные экономические вызовы в течение последних лет, рейтинг Expressbank-а со стороны Fitch Ratings остался неизменным. Это еще раз указывает на финансовую устойчивость банка.

По словам Председателя Правления Expressbank-a Ильхама Габибуллаева, финансовые показатели Expressbank-а, который является надежным партнером для своих клиентов, были достаточно успешными, учитывая меняющиеся экономические вызовы, и это было еще раз отражено в рейтинге, подтвержденным международным агентством.

"Результаты исследования рейтингового агентства Fitch Ratings были ожидаемыми. Проводимые активные работы в направлении поддержки устойчивой финансовой стабильности, внесли свой вклад в появление таких результатов. Результаты отчета "Fitch Ratings" являются четким и независимым индикатором доверия наших клиентов. Успешная финансовая политика Банка создает хорошие условия для того, чтобы и далее предлагать нашим клиентам различные виды банковских продуктов и услуг", - отметил Габибуллаев.

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.

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