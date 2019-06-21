В Азербайджане предлагается создать сельскохозяйственные артели путем объединения земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности.

Как сказал Trend заместитель заведующего отделом Института географии Национальной академии наук Азербайджана, кандидат сельскохозяйственных наук Анвар Алиев, большинство людей, имеющих земли в долевой собственности, либо не пользуются ими, либо же сдают в аренду по невысокой цене, передает Day.Az.

Но если они совместно создадут за счет этих земель хозяйственное объединение, то смогут более эффективно использовать их. Это не только обеспечит занятость жителей сельской местности, но и предотвратит демографический поток в города.

Алиев добавил, что в селе Ивановка Исмаиллинского района имеются аналогичные хозяйства.

"В селе Ивановка благодаря такого рода хозяйственной системе достигаются прекрасные результаты. С учетом географических особенностей Азербайджана, такие артели можно создать в любом районе", - сказал он.

Он отметил, что при создании артелей подготавливается бизнес-план для представления в минюст на утверждение. Затем государство может предоставить кредиты этим хозобъединениям.

Завотделом института сказал, что данные предложения будут представлены в Кабинет министров.

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