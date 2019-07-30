https://news.day.az/economy/1142718.html В Азербайджане приняли важное решение по "Азерсу"
В Азербайджане приняли важное решение по "Азерсу"
При ОАО "Азерсу" созданы новые региональные водоканальные управления, в связи с чем Кабмин утвердил структуру ОАО в новой редакции, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно решению, Управление производственно-технической комплектации переименовано в Управление складского хозяйства.
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