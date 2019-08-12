Виды диареи и методы лечения - ФОТО
Диарея или понос (в переводе с греческого "diarrhea" - означает "истекаю") - увеличение количества воды в кале, а также учащение актов дефекации (больше 3 раз в день). Диарея сопровождается тошнотой, рвотой и болью в животе.
Причины диареи
Инфекции (бактерии, вирусы и глистные инвазии), после проведения антибиотикотерапии, неврогенные причины (стресс и т.д), заболевания тонкой и толстой кишок, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и различные заболевания эндокринной системы.
Признаки диареи
Общими признаками диареи являются жидкий стул, частые позывы, обезвоживание, слабость, тошнота, рвота, повышение температуры, боли в животе и метеоризм.
Виды диареи
Диарея бывает острая и хроническая. Диарею продолжающуюся меньше одной недели относят к острой, а более четырех недель к хронической.
Хроническая диарея бывает энтеральной (процесс протекает в тонкой кишке) и колитической (процесс протекает в толстой кишке). При энтеральной диарее акт дефекации бывает не более 2-3 раз в день, но в обильном количестве. Иногда в кале встречаются остатки пищи, при нарушении ферментативной функции поджелудочной железы и при желчнокаменной болезни наблюдается стеаторея (увеличения жиров в кале). При колитической диарее акт дефекации может достигать 4-10 раза в день, а кал в малом количестве со слизью иногда с примесью крови.
Еще наиболее часто встречающаяся форма диареи это "гиперкинетическая" наблюдается у пациентов с "синдромом раздраженного кишечника", главной причиной которого является психоневрологическое расстройство.
Когда необходимо обращаться к врачу?
При повышении температуры тела, при средних и интенсивных болях в животе, при наличии крови в стуле, когда состояние не улучшатся в течение более 48 часов, при среднем и сильном обезвоживании (гипотензия, уменьшении мочеиспускания, нарушение сознания), при профузной рвоте необходимо обращаться к врачу (педиатру, инфекционисту, гастроэнтерологу). В целях профилактики рекомендуется прием большого количества жидкости, пробиотиков и симбиотиков, соблюдение диеты.
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