Диарея или понос (в переводе с греческого "diarrhea" - означает "истекаю") - увеличение количества воды в кале, а также учащение актов дефекации (больше 3 раз в день). Диарея сопровождается тошнотой, рвотой и болью в животе.

Причины диареи

Инфекции (бактерии, вирусы и глистные инвазии), после проведения антибиотикотерапии, неврогенные причины (стресс и т.д), заболевания тонкой и толстой кишок, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и различные заболевания эндокринной системы.

Признаки диареи

Общими признаками диареи являются жидкий стул, частые позывы, обезвоживание, слабость, тошнота, рвота, повышение температуры, боли в животе и метеоризм.

Виды диареи

Диарея бывает острая и хроническая. Диарею продолжающуюся меньше одной недели относят к острой, а более четырех недель к хронической.

Хроническая диарея бывает энтеральной (процесс протекает в тонкой кишке) и колитической (процесс протекает в толстой кишке). При энтеральной диарее акт дефекации бывает не более 2-3 раз в день, но в обильном количестве. Иногда в кале встречаются остатки пищи, при нарушении ферментативной функции поджелудочной железы и при желчнокаменной болезни наблюдается стеаторея (увеличения жиров в кале). При колитической диарее акт дефекации может достигать 4-10 раза в день, а кал в малом количестве со слизью иногда с примесью крови.

Еще наиболее часто встречающаяся форма диареи это "гиперкинетическая" наблюдается у пациентов с "синдромом раздраженного кишечника", главной причиной которого является психоневрологическое расстройство.

Когда необходимо обращаться к врачу?

При повышении температуры тела, при средних и интенсивных болях в животе, при наличии крови в стуле, когда состояние не улучшатся в течение более 48 часов, при среднем и сильном обезвоживании (гипотензия, уменьшении мочеиспускания, нарушение сознания), при профузной рвоте необходимо обращаться к врачу (педиатру, инфекционисту, гастроэнтерологу). В целях профилактики рекомендуется прием большого количества жидкости, пробиотиков и симбиотиков, соблюдение диеты.

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