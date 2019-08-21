Двусторонний туристический поток между Мексикой и Азербайджаном ощутимо увеличился.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в 2018 году число мексиканских туристов в Азербайджане увеличилось на 8,93 процента, а азербайджанских путешественников в Мексике на 19,06 процента. В целом же в 2014-2018 годах двусторонний поток туристов увеличился на 20 процентов.

Азербайджанские туристы в качестве основных направлений выбирают Мехико и Канкун. Мексика, принявшая в 2018 году более 42 миллионов посетителей, стала самой посещаемой страной в мире. Так, 32 штата Мексики предлагают гостям богатое разнообразие культуры, приключений, отдыха и спорта от пустынных ландшафтов на севере страны до прекрасных пляжей на южном взморье.

Запуск маршрута Стамбул - Мехико - Канкун - Стамбул "Турецких авиалиний" в августе текущего года откроет новые возможности для туристического обмена между Азербайджаном и Мексикой.

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