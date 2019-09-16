Лидер рынка мобильной связи страны ООО "Azercell Telekom", имеющий богатую базу цифровых продуктов, продолжает расширять деятельность, направленную на упрощение жизни людей путем внедрения технологических инноваций. Эксклюзивный телекоммуникационный партнер бонусной программы Umico - компания Azercell, представляет пользователям программы возможность заработать кэшбек. Начиная с 3 сентября, пользователи Umico предоплачиваемой линии Azercell, пополняя свой баланс с помощью цифровых каналов, получают кэшбек в размере 0.7% от суммы оплаты. Бонусы начисляются при оплате посредством филиалов и отделений Азерпочт, банкоматов МБА, интернет-сайтов "PaySis", "Goldenpay", "Azerikard", терминалов "Modenis", "Expressbank", "Smartpay", терминалов и интернет-сайта "MilliÖN".

Отметим, что пользователям предоставляется шанс заработать и потратить кэшбек баланс в партнерской сети Umico, состоящей из более чем 500 компаний. В рамках мобильного приложения Umico, абоненты Azercell могут загрузить накопленные бонусы на баланс номеров как предоплачиваемых, так и постоплачиваемых линий.

Стоит подчеркнуть, что первым предложением компании в рамках проекта было предоставление кэшбека в размере 3.5% и 7.5% при покупке смартфонов и аксессуаров в магазинах Azercell, а также возможность потратить заработанные бонусы на покупки в этих же магазинах, начиная с мая месяца текущего года.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.1% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров, и 86.2% населения. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".

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