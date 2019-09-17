Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 16 сентября составила 71,10 доллара за баррель, что на 7,36 доллара больше предыдущего показателя. Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в понедельник составила 70,32 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 7,35 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 66,43 доллара за баррель, что на 8,05 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 сентября составила 68,20 доллара за баррель, что на 7,11 доллара больше предыдущего показателя.

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