Самый большой в мире пылесос напоминает скорее комбайн. Этим пылесосом, оснащенным убирать производственный мусор, удобно управлять, сел за руль, и уборка началась. Думаю, многие хозяйки хотели бы иметь под рукой такой пылесос, тем более что он не теряет мощность всасывания, с чем мы сталкиваемся достаточно часто. Ведь производительность пылесоса со временем падает - на решетке фильтра скапливается грязь, накручиваются волосы и тяга снижается. Обычный пылесборник состоит из двух отсеков: первая камера, служит для сбора мелкодисперсной пыли, а вторая для скопления мусора покрупнее. Под воздействием центробежной силы осуществляется разделение загрязнений разных размеров. Таким образом, скапливаясь на решетке, мелкий мусор препятствует воздухопотоку, мощность всасывания падает, а мотор перегревается. Чтобы пылесос не сгорел и возобновил работу с "новой силой", нам то и дело приходится чистить фильтр и опустошать контейнер.

В пылесосах Samsung с турбиной Anti-Tangle специальная технология препятствует попаданию на решетку фильтра частиц сора и волос. Таким образом, циклонный фильтр состоит из трех секций, вверху пылесборника размещена небольшая турбина, которая, вращаясь в обратном направлении, создает отталкивающую силу, освобождая поток воздуха от мусора. В результате, крупные частицы сора оседают на дне контейнера, а промежуточный вихрь от турбины отбрасывает волосы, волокна и шерсть, не пропуская их к центральному фильтру.

Благодаря турбине Anti-Tangle мощность всасывания остается высокой в течение длительного времени. Так как мусор оседает на дне контейнера, чистить пылесос достаточно легко: просто снимите контейнер и высыпьте его содержимое в урну. Теперь вам не придётся пачкать руки.

Дополнительную информацию о пылесосах Samsung с турбиной Anti-Tangle можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.

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