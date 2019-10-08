Провайдер цифровых решений и лидер рынка мобильной связи страны Azercell радует своих абонентов услугами, соответствующими тенденциям современного рынка. Компания стремится предоставить своим абонентам лучший клиентский опыт посредством внедрения технологических новшеств и предлагает услугу "IVI" - удобное и простое решение для просмотра фильмов. "IVI" позволяет просматривать до 100 000 фильмов на любой вкус в высоком качестве, независимо от местоположения.

Плата за дневную подписку к услуге "IVI" составляет 0.40 AZN, а месячное подключение- 5.99 AZN. Для активации дневного пакета необходимо отправить ключевое слово GUN, а для активации месячного пакета - ключевое слово AY на короткий номер 3333. При первом подключении к "IVI" абонентам предоставляется возможность бесплатно воспользоваться услугой в течение 7 дней при подключении к дневному пакету, и 14 дней при активации месячного пакета. Приложение "IVI", доступное для платформ iOS и Android, можно загрузить в Applestore или Google Play.

Данная услуга позволяет просматривать фильмы различных жанров без рекламы на 5 устройствах одновременно.

Скачай приложение и не упусти возможность воспользоваться услугой бесплатно!

Теперь последние тенденции цифрового мира доступнее с Azercell!

Для подробной информации об услуге, пожалуйста, посетите: https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/ivi/

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".

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