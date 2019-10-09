В Азербайджане рассматривают предложение России относительно строительства атомной электростанции, но сообщить что-либо конкретное относительно этого проекта пока не представляется возможным.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на состоявшемся в Баку брифинге в рамках 16-го заседания совместной азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Отметим, что по итогам встречи президента России Владимира Путина с Президентом Ильхамом Алиевым генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане. Он добавил, что Россия предлагает Азербайджану мощную станцию.

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