Трудно поверить, что когда-то помидор, привезенный Колумбом в Европу из Южной Америки, считался ядовитым растением. В то же время, как следует из немецкого "Ботанического словаря" 1811 года, в конце XVIII века томаты уже начинают использовать для приготовления соусов в Португалии и Богемии, тогда же помидор постепенно завоевывает и русский стол. В середине XX века помидор стал продуктом массового потребления, и с тех пор мы не обходимся без него, употребляя как в сыром виде, так и во множестве блюд. Это неудивительно, ведь помидор не только очень вкусен, но и полезен: входящие в его состав биологически активные вещества каротиноиды и витамины Е и С являются антиоксидантами и нейтрализуют избыточные свободные радикалы.

Об этом пишет сайт Russian7, передает Day.Az.

Главный импортер томатов в Россию

По данным аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка томатов в России, без учета объемов производства фермерских и личных хозяйств, составил тысячи тонн, общей стоимостью в сотни миллионов долларов. При этом половина была ввезена Азербайджаном.

Завоевав популярность в 1970-80 годы, красные бакинские помидоры из Азербайджана и сегодня, несмотря на высокую цену, до двух раз превышающую стоимость помидоров других поставщиков, пользуются наибольшим спросом у отечественного потребителя благодаря их высокому качеству и отменному вкусу.

Согласно результатам исследования Роскачества, проведенного среди 19 самых популярных торговых марок помидоров на российском рынке по 99 параметрам качества и безопасности, второе место в рейтинге заняли азербайджанские помидоры. Согласно ужесточенным требованиям Роскачества, азербайджанские помидоры выдержали проверку на вредные карантинные организмы, заболевания и пестициды, в перечень которых были добавлены в том числе 72 пестицида, не регламентированных отечественным законодательством. Кроме того, для победы в рейтинге локализация продукции должна была составлять не менее 92% от себестоимости товара.

Спрос на азербайджанские помидоры активно растет с 2004 года.

Отличительные особенности

Бакинские помидоры, особенно зирянские, ценятся не только за качество, но также за высокую урожайность и несложную культивацию. Они относятся к среднеспелым сортам, отличаются сочностью и сладковатым вкусом, насыщены витаминами А, С, РР, группы В1, сахаром, минеральными веществами и мощным природным антиоксидантом ликопином. В сравнении с тепличными, помидоры, выращенные в открытом грунте обладают большим количеством полезных веществ.

Бакинские помидоры бывают двух видов: крупноплодные помидоры ярко-малинового цвета весом до 300 г. и розовые бакинские помидоры небольших размеров с тонкой, но плотной кожицей. Наибольшей пользой обладают именно розовые сорта - в них втрое больше витамина С и антиоксидантов, чем в красных. Научные исследования более чем в 20 городах мира показали, что ежедневное употребление 0,5 кг розовоплодных помидоров или одного стакана томатного сока снижает риск развития онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, и на 75% снижает угрозу возникновения простатита у мужчин.

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