https://news.day.az/economy/1167609.html Азербайджан значительно увеличил экспорт аграрной продукции
Азербайджан значительно увеличил экспорт аграрной продукции
За девять месяцев текущего года из Азербайджана было экспортировано сельскохозяйственной продукции на 501,5 миллиона долларов.
Об этом сообщил Trend начальник отдела по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов, передает Day.Az.
По словам Гусейнова, объем экспорта сельскохозяйственной продукции увеличился на 16,3 процента в номинальном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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