За девять месяцев текущего года из Азербайджана было экспортировано сельскохозяйственной продукции на 501,5 миллиона долларов.

Об этом сообщил Trend начальник отдела по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов, передает Day.Az.

По словам Гусейнова, объем экспорта сельскохозяйственной продукции увеличился на 16,3 процента в номинальном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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