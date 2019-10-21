К концу года министерством экономики Азербайджана будут представлены предложения о создании двух промышленных зон в регионах Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на слова министра экономики Шахина Мустафаева на расширенном заседании коллегии минэкономики в связи с выполнением поручений главы государства, обозначенных в ходе недавнего совещания при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

В настоящее время в пяти существующих индустриальных парках Азербайджана зарегистрировано 44 резидента, из которых 24 уже осуществляют деятельность. На сегодняшний день в индустриальные парки было инвестировано 5,7 миллиарда долларов. Здесь были созданы около девяти тысяч рабочих мест. Резидентами парков было привлечено 673 миллиона манатов и созданы дополнительные полторы тысячи новых рабочих мест. Продукция, произведенная в индустриальных парках, экспортируется как на внутренний рынок, так и в зарубежные страны. За девять месяцев текущего года здесь было произведено продукции на 564 миллиона манатов и экспортировано на сумму 233 миллиона манатов.

Касаясь темы развития промышленных парков, министр отметил, что промышленные парки являются новыми и прогрессивными инструментами развития промышленности, и сообщил, что в регионах страны уже созданы четыре промышленных района. В этих промышленных районах зарегистрировано 38 резидентов, 22 из которых уже работают. На сегодняшний день в эти структуры инвестировано 53,8 миллиона манатов и создано более 650 рабочих мест. Ожидается привлечение свыше 90 миллионов манатов и создание 1400 новых рабочих мест.

В настоящее время проводятся исследования и анализ для создания промышленных зон в других частях страны.

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