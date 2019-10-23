В рамках "Осенней акции" авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляет о проведении скидочной кампании на авиабилеты. 

При покупке авиабилетов не менее, чем за 72 часа до вылета в период с 23 по 31 октября 2019 года стоимость авиабилетов в эконом-классе составит (цены указаны по направлению "туда-обратно" из/в Баку):

  • Кувейт - 159 евро 

  • Анталья - 169 евро 

  • Стамбул - 179 евро 

  • Дубай - 179 евро 

  • Алматы - 189 евро 

  • Анкара - 189 евро 

  • Тель-Авив - 229 евро 

  • Берлин - 269 евро 

  • Милан - 289 евро 

  • Париж - 299 евро 

  • Джидда - 309 евро 

  • Лондон - 389 евро 

  • Нью-Йорк - 439 евро 

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.  

В вышеуказанную стоимость включен провоз багажа весом до 23 кг, а также ручной клади весом 10 кг (габаритами до 55*40*23 см). 

Число авиабилетов по акции ограничено. 

Периоды вылетов - с 1 ноября по 7 декабря 2019 года. Скидочные авиабилеты не принимаются к возврату и обмену. В рамках рейсов можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе представлена на сайте www.miles.azal.az

Авиабилеты можно приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.  

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте callcenter@azal.az, либо через форму обратной связи на сайте. 

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