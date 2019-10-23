«Азербайджанские Авиалинии» объявляют «Осеннюю акцию»
В рамках "Осенней акции" авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляет о проведении скидочной кампании на авиабилеты.
При покупке авиабилетов не менее, чем за 72 часа до вылета в период с 23 по 31 октября 2019 года стоимость авиабилетов в эконом-классе составит (цены указаны по направлению "туда-обратно" из/в Баку):
-
Кувейт - 159 евро
-
Анталья - 169 евро
-
Стамбул - 179 евро
-
Дубай - 179 евро
-
Алматы - 189 евро
-
Анкара - 189 евро
-
Тель-Авив - 229 евро
-
Берлин - 269 евро
-
Милан - 289 евро
-
Париж - 299 евро
-
Джидда - 309 евро
-
Лондон - 389 евро
-
Нью-Йорк - 439 евро
Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.
В вышеуказанную стоимость включен провоз багажа весом до 23 кг, а также ручной клади весом 10 кг (габаритами до 55*40*23 см).
Число авиабилетов по акции ограничено.
Периоды вылетов - с 1 ноября по 7 декабря 2019 года. Скидочные авиабилеты не принимаются к возврату и обмену. В рамках рейсов можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе представлена на сайте www.miles.azal.az.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте callcenter@azal.az, либо через форму обратной связи на сайте.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре