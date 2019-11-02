На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

21 октября

1,7

28 октября

1,7

22 октября

1,7

29 октября

1,7

23 октября

1,7

30 октября

1,7

24 октября

1,7

31 октября

1,7

25 октября

1,7

1 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,014 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8909 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

21 октября

1,8968

28 октября

1,8840

22 октября

1,8961

29 октября

1,8859

23 октября

1,8906

30 октября

1,8885

24 октября

1,8929

31 октября

1,8981

25 октября

1,8874

1 ноября

1,8980

Средний курс за неделю

1,8928

Средний курс за неделю

1,8909

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

 

21 октября

0,0266

28 октября

0,0266

22 октября

0,0267

29 октября

0,0267

23 октября

0,0267

30 октября

0,0266

24 октября

0,0266

31 октября

0,0267

25 октября

0,0266

1 ноября

0,0265

Средний курс за неделю

0,0266

Средний курс за неделю

0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,003 маната (1 процент). Средневзвешенный курс составил 0,2963 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

21 октября

0,2935

28 октября

0,2947

22 октября

0,2902

29 октября

0,2967

23 октября

0,2928

30 октября

0,2948

24 октября

0,2952

31 октября

0,2978

25 октября

0,2948

1 ноября

0,2977

Средний курс за неделю

0,2933

Средний курс за неделю

0,2963

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