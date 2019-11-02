На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 21 октября 1,7 28 октября 1,7 22 октября 1,7 29 октября 1,7 23 октября 1,7 30 октября 1,7 24 октября 1,7 31 октября 1,7 25 октября 1,7 1 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,014 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8909 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 21 октября 1,8968 28 октября 1,8840 22 октября 1,8961 29 октября 1,8859 23 октября 1,8906 30 октября 1,8885 24 октября 1,8929 31 октября 1,8981 25 октября 1,8874 1 ноября 1,8980 Средний курс за неделю 1,8928 Средний курс за неделю 1,8909

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 21 октября 0,0266 28 октября 0,0266 22 октября 0,0267 29 октября 0,0267 23 октября 0,0267 30 октября 0,0266 24 октября 0,0266 31 октября 0,0267 25 октября 0,0266 1 ноября 0,0265 Средний курс за неделю 0,0266 Средний курс за неделю 0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,003 маната (1 процент). Средневзвешенный курс составил 0,2963 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 21 октября 0,2935 28 октября 0,2947 22 октября 0,2902 29 октября 0,2967 23 октября 0,2928 30 октября 0,2948 24 октября 0,2952 31 октября 0,2978 25 октября 0,2948 1 ноября 0,2977 Средний курс за неделю 0,2933 Средний курс за неделю 0,2963

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın