Автомобили из Америки - и никакого риска! (R)
Сегодня большинство людей предпочитают приобретать автомобиль за границей, потому что там это обходится относительно дешевле. Очень часто данная информация соответствует действительности, но все имеет обратную сторону. Приехав, скажем, в Грузию и имея дело с людьми, о которых мало что знаешь, сделка не всегда заканчивается хэппи-эндом. Часто машина бывает умело замаскированной, как говорят бывалые водители. Еще хуже, если она - с перебитыми номерами и числится в угоне, но главное - это дорого!
Что делать, если хочется купить подешевле, но имеются риски?!
Мир не без умных и, в хорошем смысле этого слова, не без предприимчивых людей, которые помогут вам избежать многих проблем, связанных с покупкой автомобиля за рубежом. Онлайн-покупка через азербайджанский офис компании "Car Express" сделает вас обладателем автомобиля вашей мечты по вполне приемлемой цене. И никаких рисков!
О нюансах онлайн-покупки автомобиля из США Day.Az побеседовал с Эльдаром Байрамовым, экспертом в данной сфере и соучредителем азербайджанского офиса компании "Car Express" в Баку.
- Чем занимается компания "Car Express" в Азербайджане и каковы ее основные цели?
- Компания "Car Express" является одним из лидеров в сфере логистики, специализирующейся на импорте автомобилей. Наша компания имеет лицензию на дилерство, которая нужна для торговли на торговых площадках автомобильного экспорта США, куда входят страховые, дилерские, частные аукционы и просто торговые площадки, где представлены дилеры, продающие новые и подержанные автомобили. Приход компании в Азербайджан обусловлен желанием расширить рынок, желанием увеличить продажи автомобилей, а также донести до населения возможности беспрепятственного закупа автомобилей из США без посредников. Можно просто обратиться к нам в офис и без каких-либо наценок получить доступ на аукцион и купить желаемый автомобиль. Наша компания помогает с приобретением автомобиля и проконсультирует всех желающих. Помимо этого, мы предоставляем свои аккаунты так называемому дилерскому сегменту, то есть тем, кто занимается куплей-продажей автомобилей. Мы можем помочь таким людям, путем предоставления индивидуального аккаунта и личного кабинета в нашей системе, чтобы они могли закупать автомобили с коммерческой целью.
- То есть, "Car Express" помогает в закупке автомобилей физическим и юридическим лицам?
- Да, мы оказываем помощь физическим и юридическим лицам, как частникам, так и предпринимателям. Нет нужды самому ехать ради покупки автомобиля в Грузию или в Германию. Всё можно сделать прямо здесь и не нужно будет платить дорогие комиссионные, чтобы кто-то кому-то покупал автомобиль через свой аккаунт и т.д. Мы предоставляем онлайн-аккаунты, которые недорого стоят.
- В чем ещё преимущество вашей компании?
- Мы предоставляем нашим клиентам возможность прозрачной сделки - оплачивается закупка официально через банк по реквизитам и инвойсам на счет регионального офиса. Наши клиенты получают чек, где указывается, в какую компанию была сделана оплата, когда и за что было оплачено и так далее. Мы также единственная компания, которая предоставляет нашим клиентам личный кабинет. У нас есть несколько видов онлайн-программ обратной связи, которая предоставляет покупателю в предоставляемом нами личном кабинете полную информацию о закупке автомобиля. Таким образом, наш клиент в своем личном кабинете получает полную информацию об автомобиле, о его загрузке, имеется информация касательно трекинг-номера, какие морские линии осуществляют перевозку автомобиля, каковы транзитные порты, дата прибытия и всё это можно наблюдать в реальном режиме. По прибытию в порт, в предоставляемом нами личном кабинете видна даже дата открытия контейнера - это финальная дата, когда покупатель обязан вывести свой автомобиль лично. Наша компания также осуществляет доставку автомобиля до Тбилиси и до Баку.
В принципе, мы можем доставить автомобиль из любой точки мира в любую точку мира. Калькуляция оказания услуг доставки производится индивидуально, так как это зависит от адреса и индекса точки доставки. Кстати говоря, у нас есть отдельный личный кабинет для наших клиентов, где есть ценовой калькулятор. То есть, нет необходимости звонить к нам в офис и спрашивать по чем мы доставим тот или иной автомобиль из Теннеси или Орландо, скажем. Для этого есть ссылка, которая является частью нашего личного кабинета, где есть онлайн-калькулятор. Как я отметил выше, компания "Car Express" способна оформить сделку под ключ, начиная от закупки автомобиля заграницей и заканчивая её доставкой и оформлением в Баку.
Однако, такой вид деятельности не является нашим приоритетом. Приоритетами "Car Express" являются обучение и предоставление как можно больше свободного доступа людям, желающим самостоятельно закупать автомобили. Люди сами выбирают автомобиль, сами отслеживают его путь в Баку, они видят сами на площадке цену и состояние автомобиля и могут рассчитать сами его стоимость и так далее. Задача же нашей компании - облегчить процесс закупки автомобиля для желающих.
- А как происходит процесс покупки автомобиля?
- Все начинается с выбора и анализа автомобиля. Процесс же покупки автомобиля начинается с нажатия одной кнопки. Дальше происходит следующее: эта информация поступает в определенный доступ через аккаунт, с которого был куплен автомобиль, и эту информацию видят определенные люди - это торговая площадка, покупатель и "Car Express". Покупая машину на торговой площадке Копарт, скажем, мы даем им сигнал о покупке нажатием кнопки. После происходит оплата на счет клиентом, и "Car Express" обязана в течение 3 суток провести оплату торговой площадке за автомобиль и произвести эвакуацию автомобиля. Эвакуация происходит на эвакуаторе по суше, независимо от места нахождения автомобиля в США. Если даже до ближайшего порта ехать тысячи километров, то автомобиль будет эвакуирован и доставлен на стоянку "Car Express" в порту по суше.
Кстати, компания "Car Express" - это единственная из немногих компаний автоимпорта в мире, которая имеет свои стоянки во многих портах США. Это экономит много денег и времени нашим клиентам и делает нас конкурентоспособными. Обычно по Америке другие компании имеют три-четыре порта, до которых нужно преодолевать большие расстояния, что очень дорого. "Car Express" же имеет около 8 портов, что является нашим преимуществом перед другими. Автомобиль далее погружается в контейнер, который пригоняется к стоянке "Car Express". Далее происходит эвакуация контейнеров, полных автомобилями в порт. После чего контейнер погружается на корабль и осуществляется доставка автомобиля по воде.
Плавание контейнера с автомобилем происходит по нескольким портам. От США до Поти контейнер выгружается 3 или 4 раза. Сперва контейнер выгружается в Испании или в Германии, потом контейнер доставляют в Италию или в Грецию, потом в Турцию, а из Турции контейнер с автомобилем доставляется в Поти. В Поти прибывает корабль, где контейнер выгружается и встает в очередь на раскрытие. После раскрытия клиент получает информацию о дате раскрытия контейнера, и к этой дате клиент обязан либо сам принять автомобиль, либо поручить это уполномоченному лицу. Кстати, "Car Express" выполняет доставку автомобиля из Поти в Тбилиси, что намного выгодней, чем самому ехать за автомобилем в Поти. Таким образом весь этот процесс - с момента нажатия кнопки "купить" и до доставки автомобиля в Поти занимает два месяца, а в плохие погодные условия с ноября по март или в высокий сезон процесс занимает 3 месяца.
- Как давно кампания "Car Express" работает в Азербайджане?
- Компания начала свою деятельность около месяца назад в Азербайджане. В данный момент идет дизайн, разработка нашего интернет-сайта и в этом деле учитывается опыт других стран. Мы являемся первым представительством "Car Express" в Азербайджане. Сама кампания "Car Express" занимается автоэкспортом и автоимпортом уже более 10 лет. Региональный офис по Азербайджану находится в Грузии. Это один из крупнейших офисов "Car Express" в мире, так как этот офис находится в портовой стране с выходом в Европу. Касательно нашего офиса в Баку, то наш офис не ведет коммерческую деятельность и осуществляет свою деятельность, как инфо-центр "Car Express". Однако, в дальнейшем планируется открытие дилерских офисов. Это означает, что будут открыты партнерские офисы, которые будут заниматься коммерческой деятельностью под корпоративным стилем "Car Express".
- Компания новая. Есть ли уже первые покупатели, которым вы помогли приобрести автомобиль?
- На самом деле компания "Car Express" давно работает с азербайджанским рынком через другие офисы. Но людям было тяжело из-за расстояния и проблем с коммуникацией. К тому же, мы не хотим, чтобы люди работали с посредниками. Это всегда создаёт лишние проблемы. Мы уже помогли нескольким покупателям, и есть ещё порядка 200 желающих, с которыми ведутся переговоры в данный момент.
- Каковы предпочтения в выборе автомобилей покупателей из Азербайджана?
- Запросы абсолютно разные и зависят от целей покупки автомобиля. Как известно, новые модели автомобилей изначально представляются на американском рынке и после попадают на другие. Наши граждане и покупатели в других странах начали это понимать. Поэтому на сегодняшний день выбор всегда падает на те модели, которые пока не представлены у нас в Азербайджане или стоят слишком дорого. Есть большой интерес к машинам эконом-класса. Как правило, это гибриды и электрокары. Покупается абсолютно любая марка.
В США продается через интернет от 50.000 до 100.000 автомобилей в день! Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что нет абсолютно никакого страха и риска покупки автомобиля из США, так как выбранный и купленный вами автомобиль полностью просвечивается по сделке, видна полная его история - был ли автомобиль в ДТП или не был, какие есть недостатки. Абсолютно всё указывается. Я бы сказал, наоборот, покупка автомобиля в Азербайджане намного опасней, так как история, так сказать, жизни автомобиля у нас нигде не ведется.
- Благодарим за интересную беседу
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