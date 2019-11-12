Сегодня большинство людей предпочитают приобретать автомобиль за границей, потому что там это обходится относительно дешевле. Очень часто данная информация соответствует действительности, но все имеет обратную сторону. Приехав, скажем, в Грузию и имея дело с людьми, о которых мало что знаешь, сделка не всегда заканчивается хэппи-эндом. Часто машина бывает умело замаскированной, как говорят бывалые водители. Еще хуже, если она - с перебитыми номерами и числится в угоне, но главное - это дорого!

Что делать, если хочется купить подешевле, но имеются риски?!

Мир не без умных и, в хорошем смысле этого слова, не без предприимчивых людей, которые помогут вам избежать многих проблем, связанных с покупкой автомобиля за рубежом. Онлайн-покупка через азербайджанский офис компании "Car Express" сделает вас обладателем автомобиля вашей мечты по вполне приемлемой цене. И никаких рисков!

О нюансах онлайн-покупки автомобиля из США Day.Az побеседовал с Эльдаром Байрамовым, экспертом в данной сфере и соучредителем азербайджанского офиса компании "Car Express" в Баку.

- Чем занимается компания "Car Express" в Азербайджане и каковы ее основные цели?

- Компания "Car Express" является одним из лидеров в сфере логистики, специализирующейся на импорте автомобилей. Наша компания имеет лицензию на дилерство, которая нужна для торговли на торговых площадках автомобильного экспорта США, куда входят страховые, дилерские, частные аукционы и просто торговые площадки, где представлены дилеры, продающие новые и подержанные автомобили. Приход компании в Азербайджан обусловлен желанием расширить рынок, желанием увеличить продажи автомобилей, а также донести до населения возможности беспрепятственного закупа автомобилей из США без посредников. Можно просто обратиться к нам в офис и без каких-либо наценок получить доступ на аукцион и купить желаемый автомобиль. Наша компания помогает с приобретением автомобиля и проконсультирует всех желающих. Помимо этого, мы предоставляем свои аккаунты так называемому дилерскому сегменту, то есть тем, кто занимается куплей-продажей автомобилей. Мы можем помочь таким людям, путем предоставления индивидуального аккаунта и личного кабинета в нашей системе, чтобы они могли закупать автомобили с коммерческой целью.

- То есть, "Car Express" помогает в закупке автомобилей физическим и юридическим лицам?

- Да, мы оказываем помощь физическим и юридическим лицам, как частникам, так и предпринимателям. Нет нужды самому ехать ради покупки автомобиля в Грузию или в Германию. Всё можно сделать прямо здесь и не нужно будет платить дорогие комиссионные, чтобы кто-то кому-то покупал автомобиль через свой аккаунт и т.д. Мы предоставляем онлайн-аккаунты, которые недорого стоят.

- В чем ещё преимущество вашей компании?

- Мы предоставляем нашим клиентам возможность прозрачной сделки - оплачивается закупка официально через банк по реквизитам и инвойсам на счет регионального офиса. Наши клиенты получают чек, где указывается, в какую компанию была сделана оплата, когда и за что было оплачено и так далее. Мы также единственная компания, которая предоставляет нашим клиентам личный кабинет. У нас есть несколько видов онлайн-программ обратной связи, которая предоставляет покупателю в предоставляемом нами личном кабинете полную информацию о закупке автомобиля. Таким образом, наш клиент в своем личном кабинете получает полную информацию об автомобиле, о его загрузке, имеется информация касательно трекинг-номера, какие морские линии осуществляют перевозку автомобиля, каковы транзитные порты, дата прибытия и всё это можно наблюдать в реальном режиме. По прибытию в порт, в предоставляемом нами личном кабинете видна даже дата открытия контейнера - это финальная дата, когда покупатель обязан вывести свой автомобиль лично. Наша компания также осуществляет доставку автомобиля до Тбилиси и до Баку.

В принципе, мы можем доставить автомобиль из любой точки мира в любую точку мира. Калькуляция оказания услуг доставки производится индивидуально, так как это зависит от адреса и индекса точки доставки. Кстати говоря, у нас есть отдельный личный кабинет для наших клиентов, где есть ценовой калькулятор. То есть, нет необходимости звонить к нам в офис и спрашивать по чем мы доставим тот или иной автомобиль из Теннеси или Орландо, скажем. Для этого есть ссылка, которая является частью нашего личного кабинета, где есть онлайн-калькулятор. Как я отметил выше, компания "Car Express" способна оформить сделку под ключ, начиная от закупки автомобиля заграницей и заканчивая её доставкой и оформлением в Баку.

Однако, такой вид деятельности не является нашим приоритетом. Приоритетами "Car Express" являются обучение и предоставление как можно больше свободного доступа людям, желающим самостоятельно закупать автомобили. Люди сами выбирают автомобиль, сами отслеживают его путь в Баку, они видят сами на площадке цену и состояние автомобиля и могут рассчитать сами его стоимость и так далее. Задача же нашей компании - облегчить процесс закупки автомобиля для желающих.

- А как происходит процесс покупки автомобиля?

- Все начинается с выбора и анализа автомобиля. Процесс же покупки автомобиля начинается с нажатия одной кнопки. Дальше происходит следующее: эта информация поступает в определенный доступ через аккаунт, с которого был куплен автомобиль, и эту информацию видят определенные люди - это торговая площадка, покупатель и "Car Express". Покупая машину на торговой площадке Копарт, скажем, мы даем им сигнал о покупке нажатием кнопки. После происходит оплата на счет клиентом, и "Car Express" обязана в течение 3 суток провести оплату торговой площадке за автомобиль и произвести эвакуацию автомобиля. Эвакуация происходит на эвакуаторе по суше, независимо от места нахождения автомобиля в США. Если даже до ближайшего порта ехать тысячи километров, то автомобиль будет эвакуирован и доставлен на стоянку "Car Express" в порту по суше.

Кстати, компания "Car Express" - это единственная из немногих компаний автоимпорта в мире, которая имеет свои стоянки во многих портах США. Это экономит много денег и времени нашим клиентам и делает нас конкурентоспособными. Обычно по Америке другие компании имеют три-четыре порта, до которых нужно преодолевать большие расстояния, что очень дорого. "Car Express" же имеет около 8 портов, что является нашим преимуществом перед другими. Автомобиль далее погружается в контейнер, который пригоняется к стоянке "Car Express". Далее происходит эвакуация контейнеров, полных автомобилями в порт. После чего контейнер погружается на корабль и осуществляется доставка автомобиля по воде.

Плавание контейнера с автомобилем происходит по нескольким портам. От США до Поти контейнер выгружается 3 или 4 раза. Сперва контейнер выгружается в Испании или в Германии, потом контейнер доставляют в Италию или в Грецию, потом в Турцию, а из Турции контейнер с автомобилем доставляется в Поти. В Поти прибывает корабль, где контейнер выгружается и встает в очередь на раскрытие. После раскрытия клиент получает информацию о дате раскрытия контейнера, и к этой дате клиент обязан либо сам принять автомобиль, либо поручить это уполномоченному лицу. Кстати, "Car Express" выполняет доставку автомобиля из Поти в Тбилиси, что намного выгодней, чем самому ехать за автомобилем в Поти. Таким образом весь этот процесс - с момента нажатия кнопки "купить" и до доставки автомобиля в Поти занимает два месяца, а в плохие погодные условия с ноября по март или в высокий сезон процесс занимает 3 месяца.

- Как давно кампания "Car Express" работает в Азербайджане?

- Компания начала свою деятельность около месяца назад в Азербайджане. В данный момент идет дизайн, разработка нашего интернет-сайта и в этом деле учитывается опыт других стран. Мы являемся первым представительством "Car Express" в Азербайджане. Сама кампания "Car Express" занимается автоэкспортом и автоимпортом уже более 10 лет. Региональный офис по Азербайджану находится в Грузии. Это один из крупнейших офисов "Car Express" в мире, так как этот офис находится в портовой стране с выходом в Европу. Касательно нашего офиса в Баку, то наш офис не ведет коммерческую деятельность и осуществляет свою деятельность, как инфо-центр "Car Express". Однако, в дальнейшем планируется открытие дилерских офисов. Это означает, что будут открыты партнерские офисы, которые будут заниматься коммерческой деятельностью под корпоративным стилем "Car Express".

- Компания новая. Есть ли уже первые покупатели, которым вы помогли приобрести автомобиль?

- На самом деле компания "Car Express" давно работает с азербайджанским рынком через другие офисы. Но людям было тяжело из-за расстояния и проблем с коммуникацией. К тому же, мы не хотим, чтобы люди работали с посредниками. Это всегда создаёт лишние проблемы. Мы уже помогли нескольким покупателям, и есть ещё порядка 200 желающих, с которыми ведутся переговоры в данный момент.

- Каковы предпочтения в выборе автомобилей покупателей из Азербайджана?

- Запросы абсолютно разные и зависят от целей покупки автомобиля. Как известно, новые модели автомобилей изначально представляются на американском рынке и после попадают на другие. Наши граждане и покупатели в других странах начали это понимать. Поэтому на сегодняшний день выбор всегда падает на те модели, которые пока не представлены у нас в Азербайджане или стоят слишком дорого. Есть большой интерес к машинам эконом-класса. Как правило, это гибриды и электрокары. Покупается абсолютно любая марка.

В США продается через интернет от 50.000 до 100.000 автомобилей в день! Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что нет абсолютно никакого страха и риска покупки автомобиля из США, так как выбранный и купленный вами автомобиль полностью просвечивается по сделке, видна полная его история - был ли автомобиль в ДТП или не был, какие есть недостатки. Абсолютно всё указывается. Я бы сказал, наоборот, покупка автомобиля в Азербайджане намного опасней, так как история, так сказать, жизни автомобиля у нас нигде не ведется.

- Благодарим за интересную беседу

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