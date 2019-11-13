https://news.day.az/economy/1175393.html В Азербайджане определен прожиточный минимум
В Азербайджане определен прожиточный минимум
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) вынесен на обсуждение вопрос касательного размера прожиточного минимума в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно законопроекту, прожиточный минимум по стране на 2020 год определен в размере 190 манатов, для трудоспособного населения - 201 манат, для пенсионеров - 157 манатов, для детей - 170 манатов.
Законопроект был принят после обсуждений путем голосования.
Настоящий закон вступает в силу с первого января 2020 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре