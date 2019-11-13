На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) вынесен на обсуждение вопрос касательного размера прожиточного минимума в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно законопроекту, прожиточный минимум по стране на 2020 год определен в размере 190 манатов, для трудоспособного населения - 201 манат, для пенсионеров - 157 манатов, для детей - 170 манатов.

Законопроект был принят после обсуждений путем голосования.

Настоящий закон вступает в силу с первого января 2020 года.