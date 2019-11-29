ООО "Гилан Текстиль Парк" получил сертификаты OEKO-TEX Standart 100 по 3 группам продукции:

- Отбеленные, реактивно окрашенные хлопчатобумажные ткани, отбеленные и реактивно окрашенные трикотажные и махровые хлопчатобумажные ткани, хлопчатобумажные ткани с пигментной и реактивной набивной печатью.

- Полотенца из хлопчатобумажных махровых тканей, постельные комплекты (пододеяльник, простынь, наволочка) из отбеленной, реактивно окрашенной ткани, ткани с пигментной и реактивной набивной печатью;

- Футболка из отбеленной и реактивно окрашенной хлопчатобумажной трикотажной ткани.

Для информации хотелось бы указать, что OEKO-TEX - это международная система тестирования и сертификации изделий из текстильных материалов, устанавливающая ограничения на использование некоторых химических веществ, была основана в 1992 году австрийским Текстильным исследовательским институтом (OTI) и немецким научно-исследовательским институтом Хохенштайн. В настоящее время OEKO-TEX, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, объединяет 18 независимых исследовательских институтов из Европы и Японии, подтверждает экологическую безопасность текстильных изделий. Сертификат Oeko-Tex® Standard 100 выдается в случае отсутствия в проверяемой текстильной продукции запрещенных в ЕС веществ. Его цель ― гарантировать, безопасность продукции для здоровья. Oeko-Tex - узнаваемая потребителями марка, которая служит также дополнительным подтверждением качества продукции для производителей. Перечень критериев, которые формируют основу тестирования материалов на содержание вредных веществ, основан на результатах последних научных исследований и постоянно обновляется.

Текст на сертификате переводится следующим образом: "Доверяйте этой текстильной продукции. Проверено на соответствие экологическому стандарту Oeko-Tex 100".

Сертификаты подтверждают, что произведенные под брендом GiLTEX хлопчатобумажные ткани, готовые изделия домашнего текстиля, футболки не содержат красителей, вызывающих аллергию или выделяющих канцерогенные ариламины, и другие вредные для здоровья человека вещества. Проверки на вредные вещества по Oeko-Tex® Standard 100 всегда ориентируются на конкретное назначение текстильной продукции. Поэтому действует принцип: чем интенсивнее контакт текстиля с кожей, тем более высокие требования экологии человека должны быть выполнены. При прохождении сертификации товары делятся на 4 группы:

I. Текстильные товары и текстильные игрушки для грудных детей и детей до 3 лет: нижнее белье, постельное белье и принадлежности, мягкие игрушки, ползунки и т.д.

II. Текстильные товары, большая часть поверхности которых непосредственно контактирует с кожей: нижнее белье, постельное белье, махровые изделия, сорочки, блузки, носки и т.д.

III. Текстильные товары, при употреблении не имеющие с кожей непосредственного контакта или частью своей поверхности с ней незначительно контактирующие: куртки, пальто, материалы для верхней одежды и д.

IV. Декоративные материалы для интерьера: столовое белье, мебельные ткани, шторы, а также текстильные обои и ковровые покрытия и т.д.

Кстати, GiLTEX, отвечая высоким экологичным требованиям, сертифицирован по продукции, относящейся ко второй группе. Сертификаты OEKOTEX Standard 100 выдаются на срок 12 месяцев, по истечении которого компания подает заявление о продлении сертификатов. При этом процедура оценки обязательно будет полностью проведена заново. Это означает, что нормы экологичности продукции будут соблюдаться до и после получения сертификатов. Oeko-Tex 100 - надежность и безопасность.

Напоминаем, что GiLTEX является торговой маркой ООО "ГИЛАН ТЕКСТИЛЬ ПАРК", начавшее свою деятельность в 2012-ом году в Азербайджане, в городе Сумгаит. На предприятии производятся отвечающие мировым стандартам текстильные продукты из высококачественного Азербайджанского хлопка. На базе предприятия общей площадью 150.000 м2 и общей производственной площадью 50.000 м2 имеется Прядильная, две Ткацкие, две Красильные и Швейная фабрики, которые выстроены по системе вертикальной интеграции и охватывают всю технологическую цепочку текстильного производства. На данный момент в ГИЛАН ТЕКСТИЛЬ ПАРК-е производятся пряжа, разные виды тканей, постельное белье, полотенца, трикотажная продукция, одеяла, подушки, а также осуществляется пошив одежды (огнеупорная и водостойкая спецодежда, униформы разного назначения, военная и больничная форма, халаты и т.д.).