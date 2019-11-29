Утверждены доходы и расходы на 2020 год Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующий документ был принят в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Отметим, что доходы и расходы на 2020 год Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения прогнозируются в размере 128 235 400 манатов.

За счет сборов по страхованию от безработицы в следующем году будет обеспечено 111 869 600 манатов, за счет организаций, финансируемых из бюджета - 17 834 800 манатов, за счет внебюджетного сектора - 76 200 манатов и за счет других поступлений - 30 тысяч манатов.

Также обнародованы расходы фонда. Так, в 2020 году на страховые выплаты предусмотрены средства в размере 5 миллионов манатов, профессиональную подготовку и организацию дополнительного обучения - 5 миллионов манатов, оказание консультационных услуг в области профессионального образования - 2 миллиона манатов, организацию ярмарок труда и бирж труда - 500 тысяч манатов, организацию оплачиваемых общественных работ - 2 миллиона манатов, организацию мероприятий по самозанятости - 63 735 400 манатов, финансирование определенной части зарплаты застрахованных лиц на определенный срок (3, 6, 9, 12 месяцев) - 3 миллиона манатов, подготовку профессиональных стандартов - 2 миллиона манатов, расходы на аппарат и его местные структуры, определенные соответствующим органом исполнительной власти - 43 миллиона манатов.

Отметим, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.