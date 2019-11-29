Универсальность - слово, которое лучше всего описывает роскошный трехрядный Lexus GX. Он создан для вождения для всех типов местности, включая внедорожные условия.

GX демонстрирует исключительность во всем. Он вмещает до семи пассажиров, передние сиденья с подогревом и вентиляцией доступны в качестве опции для базовой модели и в стандартной комплектации для моделей Premium и Luxury.

Модель 2020 GX оснащена фирменной веретенообразной решеткой радиатора, которая отличается характерным, запоминающимся стилем L-finesse. Форму решетки радиатора подчеркивают новые тройные светодиодные фары головного света, устанавливаемые на автомобиль уже в базовой комплектации. Обрамление решетки радиатора красиво сочетается с головными фарами Premium Triple Beam LED Headlamps.

Элегантность входит в стандартную комплектацию GX 460. Доступные опции включают в себя кожаное рулевое колесо с подогревом и деревянной отделкой, изготовленный из материалов, вручную отобранных для этой модели.

Элегантность входит в стандартную комплектацию GX 460. Доступные функции включают в себя кожаное рулевое колесо с подогревом и деревянной отделкой, изготовленный из материалов, вручную отобранных для этой модели. Салон обтянут перфорированной кожей Semi-Anline привлекательных цветов с деревянными вставками из черного дерева с алюминиевыми вставками.

GX предлагает широкий выбор оттенков цвета кузова - Белый перламутр, Светло-серый металлик, Серый металлик, Черный металлик, Гранатовый металлик, Синий металлик и Бронзовый металлик. Интерьер предлагается в четырех цветах - Черная, Темно-красная, Бежевая и Серо-коричневая с черными декоративными вставками с лазерной гравировкой.

Lexus GX 460 сконструирован таким образом, чтобы помочь современным водителям передвигаться со стилем, комфортом и в безопасности, независимо от того, куда их позовет дух приключений. Данной цели дополнительно служит применение комплекса систем безопасности Lexus Safety System +. Пакет включает в себя систему удержания автомобиля в полосе движения, высокотехнологичные фары дальнего света, обеспечивающих дополнительное освещение и помогающим сконцентрироваться на дороге, динамический радар удержания скорости обеспечивает комплекс систем активной безопасности.

Система удержания автомобиля в полосе движения при смещении автомобиля с траектории предупреждает водителя звуковым сигналом.

Высокотехнологичные фары дальнего света обеспечивают водителя превосходной освещенностью дороги в темное время суток и комфортными условиями поездки без необходимости отвлекаться на переключение между режимами дальнего и ближнего света.

Динамический радар удержания скорости поддерживает заданную скорость и расстояние до впереди едущего автомобиля, уменьшая притормаживанием или, увеличивая скорость, обеспечивает безопасное расстояние между автомобилями. После освобождения дороги, GX возвращается к заданной скорости и поддерживает ее.

Все системы безопасности приближают к еще одним шагом к миру без ДТП.

Обновленный Lexus GX можно уже заказать у "Lexus Баку", официального дилера "Lexus" в Азербайджане.