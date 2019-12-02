Цены на нефть уверенно растут в понедельник, частично отыгрывая падение в конце предыдущей недели, достигавшее 5% - поддержку рынку оказывает статистика из Китая и ожидания дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По состоянию на 8.50 по бакинскому времени цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,21%, до 61,22 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,6%, до 56,05 доллара за баррель.

В понедельник на рынке нефти отмечается коррекция при поддержке ряда факторов. Во-первых, трейдеры с оптимизмом восприняли статистику из Китая от делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в ноябре вырос до 51,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 51,4 пункта. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, поэтому новости, связанные с его экономикой, отражаются на стоимости "черного золота".

Кроме того, трейдеры с оптимизмом восприняли заявление министра нефти Ирака Тамира Гадбана, согласно которому, ОПЕК+ на ближайшей встрече на текущей неделе рассмотрит вопрос об увеличении объема сокращения добычи нефти в рамках действующего соглашения примерно на 400 тысяч баррелей в сутки до 1,6 миллиона баррелей в день.

"На этой неделе все взгляды прикованы к встрече ОПЕК", - цитирует агентство Рейтер рыночного стратега AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes). Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится 5 декабря, позднее пройдет общая встреча конференции ОПЕК, а 6 декабря соберутся вместе все страны-участницы ОПЕК+.