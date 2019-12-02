Обновлять принадлежности для дома перед Новым годом является давней традицией. К сожалению, дополнительные расходы перед праздником не дают возможности следовать этой традиции. Но, правильно спланировав семейный бюджет и распределив расходы заранее, каждый сможет сэкономить и в то же время позволить себе желаемый подарок к празднику.

В этой статье собраны способы экономии затрат при покупке бытовой техники. Кстати, до 15 декабря в Kontakt Home, купив любой товар от бренда Samsung, оплату можно начать со следующего года (вернее, через 50 дней). Благодаря этой кампании, вы сможете обновить принадлежности для дома в преддверии Нового года, не перегружая себя материальными заботами. Да ещё цену товара можно разделить на 18 месяцев. Если новая стиралка, холодильник или телевизор все равно нужны для дома - тогда почему бы не порадовать себя и близких покупкой именно к празднику?

Не отвлекаясь от темы, поговорим о способах экономии:

При покупке принадлежностей для дома, сперва обратите внимание на то, как долго он вам прослужит

Если покупаете ценный товар для дома, то находясь в магазине, задайте себе вопрос: "А как долго он мне прослужит?".

Предмет быта, которым мы пользуемся ежедневно, должен прослужить своему хозяину долго и стоить своих денег. С этой точки зрения, экономия, это также правильно выбранная стиралка. Хорошая стиральная машина должна быть добротной и обеспечивать бережную стирку белья. Основное преимущество стиральной машины Samsung заключается в том, что в ней вещи легко отстирываются без повреждений. За счёт неё вещи остаются опрятными в течение долгого времени, другими словами, нет необходимости покупать новую одежду.

Керамический нагреватель этой стиралки не образует накипь, а это означает, что за счёт него она долго будет служить своему хозяину. Специальная двухступенчатая система защиты предотвращает риск протекания. То есть проблемы с затоплениями между вами и вашими соседями не будет.

Стиральную машину Samsung Aegis можно купить наличными со скидкой в 50 манатов или в рассрочку, без процентов за 34 маната в месяц, на 18 месяцев.

Цените свое время

Меньше всего в жизни мы экономим своё время. Хотя потерянные деньги можно как-нибудь вернуть, а потерянное время никогда. Если можно сэкономить время на уборку, почему бы не использовать эту возможность? Например, этот пылесос от Samsung обладает функцией мощного всасывания. Благодаря пылесборнику с двумя отдельными камерами и мощности 350 ВТ, время, потраченное на уборку дома, можно сэкономить в 2 раза. Один из основных недостатков обычных пылесосов - необходимость постоянно покупать сменные мешки для сбора пыли. Он избавит вас от этой необходимости. Достаточно нажать на кнопку, извлечь пылесборник и опустошить содержимое из контейнера. Пылесос Samsung не только способен убрать дом, но и создает чистый воздух в пространстве за счет специального фильтра.

Этот пылесос в Kontakt Home можно купить наличными со скидкой в 30 манатов или в рассрочку, БЕЗ ПРОЦЕНТОВ всего за 9 манатов в месяц на 18 месяцев.

Не экономьте на личном отдыхе

Поговорили про экономию, но человек не должен экономить на своем отдыхе. Большинство из нас особенно зимой отдыхают перед телевизором. Только представьте: большой монитор, любимое ТВ-шоу, жареные каштаны... Чтобы создать такую идеальную обстановку, не хватает только 43-дюймового Смарт телевизора. На этом экране возможно наслаждаться любимыми ТВ шоу 4К HD качестве. Качество изображения на этом ТВ настолько высок, что человеческому глазу трудно отличить реальное изображение от цифрового. С помощью универсального пульта, управлять Смарт-меню очень удобно.

Этот телевизор можно купить наличными со скидкой в 150 манатов или в рассрочку БЕЗ ПРОЦЕНТОВ за 64 маната в месяц на 18 месяцев.

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