В январе-октябре 2019 года стоимость товаров, произведенных промышленными предприятиями и частными предпринимателями, работающими в этой сфере в Баку, а также оказанных услуг составила 32,6 млрд манатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

80,5% промышленной продукции было произведено в горнорудной сфере, 17,5% - в перерабатывающей, 1,4% - в сферах производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,6% - в секторах водоснабжения, очистки и переработки сточных вод.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 83,8%. Доля промышленной продукции в общем объеме производства - 88,7%, оказания услуг промышленного характера - 11,3%.

Большая часть произведенной продукции была отправлена потребителям, и по состоянию на 1 ноября 2019 года, на складах промышленных предприятий с учетом запасов прежних лет находилась готовая продукция на 194 млн манатов.

На складах промышленных предприятий находилась и другая продукция на 63 млн манатов, приобретенная у других предприятий и предусмотренная для продажи.