В информационной системе электронного сельского хозяйства (EKTIS) с начала года зарегистрировано более 350 тысяч фермеров.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства, заявил заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев в ходе встреч в Бардинском и Евлахском районах.

Гулиев также отметил, что для внедрения и широкой популяризации системы, во всех районах страны созданы мобильные группы, члены которых едут в деревни и оказывают фермерам техническую и прочую поддержку.

На сегодняшний день министерство сельского хозяйства в рамках внедрения информационной системы провело встречи в 20 районах. Встречи, отметил замминистра, охватят все регионы Азербайджана.

"Министерство сельского хозяйства в своей деятельности основывается на принципах близости к фермерам, прозрачного и эффективного управления и применения инноваций. Электронная сельскохозяйственная информационная система объединяет эти принципы в обобщенном виде. Все три принципа предназначены для предоставления более качественных услуг фермерам, делая их более доступными для сельскохозяйственных производителей", - подытожил Гулиев