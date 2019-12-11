https://news.day.az/economy/1184356.html Азербайджан и Корея подпишут новое соглашение
Азербайджан и Корея подпишут новое соглашение
Азербайджан и Корея подпишут новое соглашение о сотрудничестве в сфере статистики.
Об этом на конференции, посвященной укреплению кадрового потенциала и ИКТ в сфере официальной статистической информации, сказал председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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