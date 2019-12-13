Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста двенадцатого декабря составила 70,19 доллара за баррель, что на 0,59 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB, в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 68,73 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 0,52 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 62,62 доллара за баррель, что на 0,31 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, двенадцатого декабря составила 66,84 доллара за баррель, что на 0,28 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.