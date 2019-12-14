Кабинет министров Азербайджана утвердил Устав Фонда аграрного страхования.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов, передает Day.Az.

Устав Фонда состоит из 11 пунктов. В документе отражены цели деятельности, обязательства и права Фонда, основы его управления, уставной капитал, имущество и финансовая деятельность, порядок составления и представления отчетов по аудиту и учету, а также другие вопросы.

Согласно уставу, Фонд аграрного страхования является некоммерческим юридическим лицом, созданным с целью обеспечения организации, развития и устойчивости системы аграрного страхования в Азербайджане, а также формирования управляющей структуры и осуществления контроля за его деятельностью.

С целью обеспечения управления страховыми обязательствами Фонд использует полномочия определять политику страхования и повторного страхования, принимать инвестиционную политику касательно направления активов в инвестиции для обеспечения эффективной деятельности, заключать контракты с посредническими аграрными страховщиками для посреднической страховой деятельности, в том числе, принимать политику и правила в направление устойчивости системы аграрного страхования.

Для формирования уставного капитала Фонда из государственного бюджета 2019 года будет выделен один миллион манатов, из госбюджета на 2020 год - пять миллионов, и из госбюджета на 2021 год - три миллиона манатов.

Согласно уставу, в Фонде создается Попечительский совет, действующий на общественных началах и состоящий из пяти членов. Совет формируется за счет двух представителей министерства сельского хозяйства Азербайджана, одного представителя министерства финансов Азербайджана, одного представителя Центробанка Азербайджана и одного представителя Ассоциации фермеров.

Председателем Попечительского совета является представитель министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Закон "Об аграрном страховании" вступает в силу с первого января 2020 года.

Отметим, что Фонд учрежден в соответствии с указом Президента Азербайджана "О применении закона "Об аграрном страховании" и создании Фонда аграрного страхования" от 19 августа 2019 года.