"Несмотря на туманную погоду в Баку, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в нормальном режиме".

Об этом Day.Az сказал глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"(AZAL) Паша Кесаманский.

По его словам, прием и отправка самолетов осуществляются в соответствии с запланированным графиком.