https://news.day.az/economy/1186813.html Туман не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев
Туман не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев
"Несмотря на туманную погоду в Баку, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в нормальном режиме".
Об этом Day.Az сказал глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"(AZAL) Паша Кесаманский.
По его словам, прием и отправка самолетов осуществляются в соответствии с запланированным графиком.
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