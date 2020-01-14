https://news.day.az/economy/1193706.html Обнародованы планы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию на 2020 год

Обнародованы планы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию на 2020 год

Экономика, 14 января 2020 00:15 257

Греческая компания AVAX SA, которая является контактором по проектированию, закупкам и строительству интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, предотвратит любые задержки в реализации проекта, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Болгарии, передает Day.Az.

Как сообщается, ход строительства IGB обсуждался с участием министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, а также представителей проектной компании ICGB AD и AVAX SA.

Представитель AVAX SA заверил, что строительство интерконнектора идет в соответствии с самыми высокими стандартами и будет завершено в сроки, определенные в контракте.

"К концу января 2020 года должно быть завершено строительство временных сооружений на каждой рабочей площадке вдоль всего маршрута трубопровода на болгарской и греческой территориях", - сказал представитель AVAX SA.

Подрядчик сообщил, что разрабатывается план поэтапной поставки труб в соответствии с графиком строительства и будут выделены временные площадки для их хранения.

Министр Петкова, в свою очередь, отметила, что IGB является стратегическим проектом не только для Греции и Болгарии, но и для всей Юго-Восточной Европы.

Она отметила, что проект позволит реально диверсифицировать источники газоснабжения, и призвала к максимальной мобилизации для обеспечения своевременного завершения проекта.

Петкова сказала, что министерство энергетики готово помочь в завершении проекта в срок, одновременно с Трансадриатическим трубопроводом (TAP).

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля - в объеме 0,3 миллиарда кубометров, на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа - на краткосрочные рынки.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов 00:36, В мире 155
Обнародованы планы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию на 2020 год 00:15, Экономика 254
В России назвали причины, по которым Пашинян так яростно защищает фашистов - фильм Евгения Михайлова - ВИДЕО 13 января 23:50, Политика 461
ЭТОГО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! - ужасы армянского терроризма - ФОТО - ВИДЕО 13 января 23:45, Политика 507
В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing 13 января 23:41, В мире 549
Экипаж МКС ужаснулся тем, как горит Австралия - ФОТО из космоса 13 января 23:28, В мире 811
Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing 13 января 23:17, В мире 754
Ужесточен порядок приема в магистратуру по некоторым специальностям 13 января 22:56, Общество 719
Киев направил ноту Тегерану 13 января 22:49, В мире 771
ООН призвала к прозрачному расследованию крушения украинского Boeing 13 января 22:42, В мире 716
Один из сенаторов отказался от борьбы за пост президента США 13 января 22:35, В мире 731
Елизавета II поддержала решение принца Гарри 13 января 22:20, В мире 1 071
Яркий репортаж о Баку на крупнейшем индийском телеканале - ВИДЕО 13 января 22:13, Туризм 1 095
Из самолета Finnair выпал один из членов экипажа 13 января 22:01, В мире 1 047
Совбез ООН принял решение по Йемену 13 января 21:47, В мире 963
ДТП на крупном проспекте в Баку - образовалась пробка 13 января 21:33, Общество 1 394
Кабмин изменил правила приема в магистратуру 13 января 21:17, Общество 1 586
В трагическую ночь с 19 на 20 января главари Народного фронта прятались у родни и друзей - очевидец событий специально для Day.Az 13 января 21:00, Политика 1 410
Сергей Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве 13 января 20:51, В мире 1 257
Пять стран обсудят ход расследования авиакатастрофы под Тегераном - Названа дата 13 января 20:46, В мире 1 243
Xiaomi изобрела смартфон с тремя экранами 13 января 20:34, Технологии 1 313
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия 13 января 20:20, В мире 1 346
Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Ближнем Востоке 13 января 20:07, В мире 1 428
Экс-глава Renault Карлос Гон намерен через суд взыскать с компании свою пенсию 13 января 19:54, В мире 1 433
Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке 13 января 19:40, В мире 1 513
Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства 13 января 19:34, Экономика 1 480
В браузере Firefox появилась новая возможность 13 января 19:27, Технологии 1 513
В Азербайджане нашли новые виды грибов 13 января 19:15, Общество 1 771
Бакинцы увидят бой МакГрегора и Серроне на ринге Лас-Вегаса (R) 13 января 19:13, Спорт 1 579
На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром 13 января 19:02, В мире 1 708
Сумгайытские события были провокацией армянских националистов - Политолог 13 января 18:49, Политика 1 765
Посла Ирана вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с украинским Boeing 13 января 18:42, В мире 1 729
В Китае разбился учебный самолет, есть погибшие 13 января 18:30, В мире 1 731
Бахруз Гулиев: Радикальные группы изобличают получаемые ими гранты 13 января 18:17, Политика 1 728
Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Талыбова орденом "Шараф" 13 января 18:14, Политика 1 764
Хошбахт Юсифзаде награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 13 января 18:12, Политика 1 823
Эрдоган примет участие в саммите по Ливии 13 января 18:03, В мире 1 881
Президент Ильхам Алиев поздравил канцлера Австрии 13 января 17:56, Политика 1 823
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани 13 января 17:54, В мире 1 926
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии 13 января 17:52, Политика 2 237
Минэкологии Азербайджана внесло ясность в вопрос вероятных пожаров в лесах 13 января 17:47, Общество 1 961
Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране 13 января 17:40, В мире 1 863
В Китае ввели в строй самый мощный в мире эсминец - ВИДЕО 13 января 17:34, В мире 2 182
Армянский беспредел в российском информационном пространстве 13 января 17:32, Политика 3 283
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 13 января 17:25, Культура 2 242
В Баку пройдет выставка "Кровавая память", посвященная трагедии 20 Января 13 января 17:13, Культура 1 948
МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня 13 января 17:06, В мире 2 038
Иранского посла вызвали в МИД Британии 13 января 16:52, В мире 2 115
Суд отменил смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу 13 января 16:41, В мире 2 199
ГЭЦ Азербайджана обратился к желающим работать на госслужбе 13 января 16:35, Общество 2 332
Минтруда увеличит количество электронных услуг 13 января 16:30, Экономика 2 165
Завершена расшифровка бортовых самописцев казахстанского самолета Bek Air 13 января 16:23, В мире 2 263
В WhatsApp рассылается опасный вирус - предупреждение 13 января 16:16, Технологии 2 550
Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад 13 января 16:12, В мире 2 289
"Я не могу ни с чем сравнить, с какой жестокостью убивали и выгоняли азербайджанцев из Армении" - очевидец погромов в Ереване 13 января 16:05, Политика 3 434
Heydər Əliyev yoluna sədaqətin bariz nümunəsi 13 января 15:38, Azərbaycanca 2 419
Муса Гасымлы: Cобытия в Сумгайыте были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа 13 января 15:28, Политика 2 371
На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат 13 января 15:21, В мире 2 632
В Израиле утонули несколько истребителей 13 января 15:13, В мире 2 810
США объявили Россию и Китай главной угрозой нацбезопасности 13 января 15:05, В мире 2 612
Названы смартфоны с самыми плавными интерфейсами 13 января 15:01, Технологии 2 552
Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке - ФОТО 13 января 14:57, Общество 2 804
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года - ФОТО - ВИДЕО 13 января 14:55, Политика 12 665
На одном из проспектов Баку будет снижен скоростной лимит 13 января 14:53, Общество 2 784
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане 13 января 14:43, Общество 4 197
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране 13 января 14:39, В мире 2 962
Раскрыт секрет названия Xiaomi 13 января 14:35, Технологии 2 989
Издана 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 13 января 14:30, Политика 2 550
Boeing обрушит экономику США 13 января 14:25, В мире 2 794
Nissan ускорил разработку плана выхода из альянса с Renault 13 января 14:21, Технологии 2 608
Новое правительство Испании принесло присягу 13 января 14:13, В мире 2 663
Во Франции аэротакси CityAirbus совершило первый полет 13 января 14:09, Технологии 2 770
В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы - ФОТО 13 января 14:05, Общество 3 245
Эрдоган посетит Германию с рабочим визитом 13 января 14:01, В мире 2 760
Названы сроки завершения строительства основной части дороги Баку-Губа-госграница с Россией 13 января 13:57, Общество 3 132
В Азербайджане более 10 тыс. лиц с инвалидностью получили помощь в центрах реабилитации 13 января 13:54, Общество 2 824
Центробанк Азербайджана привлек у банков 150 млн 13 января 13:51, Экономика 2 778
Латвия планирует увеличить число своих солдат в Ираке 13 января 13:48, В мире 2 767
В Москве состоится презентация книги Максима Шевченко «Джемаль от А до Я» 13 января 13:44, В мире 2 916
Прогноз погоды на завтра 13 января 13:40, Общество 6
В Азербайджане созданы все условия для встреч кандидатов в депутаты с избирателями - ЦИК 13 января 13:36, Политика 2 778
В Баку отремонтированы десятки эскалаторов в пешеходных переходах - ФОТО 13 января 13:33, Общество 2 928
Обнародовано число наблюдателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 13 января 13:30, Политика 2 751
Муса Гулиев: Те, кто когда-то чуть не разрушил Азербайджан, теперь хотят провокаций и противостояния 13 января 13:27, Политика 2 783
Фонд Nargis и Samsung успешно завершили проект Technological Embrace - ВИДЕО 13 января 13:22, Политика 2 805
ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана 13 января 13:17, В мире 2 944
В Баку состоялось открытие выставки "Долина красок" - ФОТО 13 января 13:13, Культура 2 969
Беспорядки в Баку были организованы руководством СССР для оправдания бойни 20 января - Ризван Гусейнов 13 января 13:09, Политика 3 733
Microsoft рекомендует пользователям купить новый компьютер вместо обновления Windows 13 января 13:01, Технологии 3 060
Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана - ФОТО 13 января 12:57, Политика 2 954
Сеул надеется на скорейшее достижение договоренности с США 13 января 12:45, В мире 3 050
На Филиппинах объявили режим бедствия после извержения вулкана 13 января 12:41, В мире 3 078
Sözdə birlik, əməldə təklik - AXCP və Müsavat arasında yeni "savaş" başlanıb 13 января 12:37, Политика 2 996
В Азербайджане проводятся сборы командиров батальонов армии - ФОТО 13 января 12:32, Общество 3 331
Канада надеется получить от Ирана визы для своих представителей 13 января 12:28, В мире 3 111
Парвиз Шахбазов: 2020 год станет началом нового этапа в развитии возобновляемой энергетики в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ 13 января 12:24, Экономика 3 404
Азербайджан и Италия обсудят экономическое сотрудничество 13 января 12:20, Экономика 3 091
Вышел в свет 32-й номер научно-публицистического журнала «Азербайджанские ковры» - ФОТО 13 января 12:17, Культура 3 056
Ливни и снегопады в Пакистане унесли жизни не менее 14 человек 13 января 12:13, В мире 3 119
В Азербайджане выпал снег - до 8 см 13 января 12:09, Общество 3 992
США планируют отказаться от использования китайских дронов 13 января 12:05, В мире 3 204
В Грузии призывают не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака 13 января 12:01, Общество 3 379
В минтруда и соцобеспечения населения Азербайджана новое назначение 13 января 11:57, Общество 3 763
США и Турция обсудили усиление роли НАТО на Ближнем Востоке 13 января 11:54, В мире 3 204
В Театре оперы и балета с большим успехом прошел показ оперы "Лейли и Меджнун" - ФОТО 13 января 11:51, Культура 3 345
МЧС Азербайджана выдало положительные заключения по сотням зданий 13 января 11:46, Общество 3 404
Меган Маркл грозится выдать тайны королевской семьи 13 января 11:43, В мире 4 030
Westpac оценил убытки Австралии от лесных пожаров в $3,5 млрд 13 января 11:39, В мире 3 220
Весь личный состав дорожной полиции Баку передан в распоряжение - ПРИКАЗ МИНИСТРА 13 января 11:35, Общество 11 668
Родий - новая звезда рынка драгоценных металлов 13 января 11:32, В мире 3 591
Восстановлена утраченная мощность электростанции "Шеки" 13 января 11:28, Экономика 3 376
Главные политические силы Ливии встретятся в Москве 13 января 11:25, В мире 3 319
Активность в зоне оползня в бакинском поселке сохраняется - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ 13 января 11:21, Общество 3 527
Опубликовано видео запуска ракеты по украинскому Boeing - ВИДЕО 13 января 11:18, В мире 4 842
Kapital Bank выступит партнером выставки «Partners and Business» (R) 13 января 11:15, Экономика 3 309
Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит пустым 13 января 11:11, В мире 3 531
На Шри-Ланке погибло рекордное количество слонов 13 января 11:07, В мире 3 515
Турция заинтересована в экспорте отечественного автомобиля на рынки тюркоязычных стран 13 января 11:02, В мире 3 533
Госсекретарь США призывает правительство Ирака наказать виновных в нападении на авиабазу 13 января 10:58, В мире 3 436
Торговая сделка Китая и США: стало известно, когда будут поставлены подписи 13 января 10:55, В мире 3 431
Buta Airways заменила вернувшийся в аэропорт самолет 13 января 10:51, Общество 3 938
Азербайджан политически и дипломатически уничтожил Армению в 2019 году - Тофик Аббасов для Day.Az 13 января 10:48, Политика 3 917
Нелепые соображения Али Керимли совпадают с помыслами Пашиняна 13 января 10:46, Политика 3 629
Обзор цен на азербайджанскую нефть за неделю 13 января 10:43, Экономика 3 375
Радикальная оппозиция решила бойкотировать саму себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 13 января 10:41, Политика 3 368
В Эквадоре произошло извержение вулкана 13 января 10:40, В мире 3 435
Трогательный клип, посвященный погибшим пассажирам самолёта Тегеран-Киев - ВИДЕО 13 января 10:36, В мире 6 788
Блумберг готов потратить все свои деньги ради победы над Трампом 13 января 10:32, В мире 3 535
В Швейцарии создали легкое золото со свойствами пластмассы 13 января 10:28, Технологии 3 564
Стоимость нефти колеблется на фоне неопределенности на Ближнем Востоке 13 января 10:24, В мире 3 568
Saudi Aramco подняла планку своего IPO почти на $4 млрд 13 января 10:20, В мире 3 561
Скончался режиссер фильма "Приключения Электроника" 13 января 10:16, В мире 3 748
Машины Tesla скоро смогут "обращаться к пешеходам" 13 января 10:12, Технологии 3 593
Азербайджанская нефть подорожала 13 января 10:08, Экономика 3 724
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 13 января 10:05, Политика 3 551
Саудовская Аравия назвала условия вступления в переговоры с Ираном 13 января 10:02, В мире 3 736
Австрия раскритиковала санкции США против "Северного потока - 2" 13 января 09:56, В мире 3 675
США предложили КНДР возобновить переговоры 13 января 09:51, В мире 3 650
В Баку снизили скоростной лимит на дорогах 13 января 09:46, Общество 3 867
На АЭС в Японии произошел сбой 13 января 09:42, В мире 3 724
В Азербайджане подорожало золото 13 января 09:38, Экономика 3 771
Молния ударила в самое высокое здание в мире - ВИДЕО 13 января 09:33, В мире 4 564
Главы МИД Южной Кореи и США обсудят отправку Сеулом войск в Ормузский пролив 13 января 09:30, В мире 3 728
Власти Австралии выделят порядка $35 млн на восстановление природы после пожаров 13 января 09:25, В мире 3 741
США намерены вывести часть войск из Афганистана даже без сделки с талибами 13 января 09:20, В мире 3 766
Самолет Thai Airways совершил вынужденную посадку с двумя мертвыми пассажирами на борту 13 января 09:13, В мире 4 153
Bu şəxslərə vergi güzəşti olunacaq, ödənişsiz təhsil alacaqlar 13 января 09:11, Azərbaycanca 4 412
В Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault 13 января 09:08, Технологии 3 819
В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до начала переговоров 13 января 09:03, В мире 3 828
От стабилизации ситуации на Ближнем Востоке выиграют все, в том числе Южный Кавказ - российский эксперт для Day.Az 13 января 08:56, Политика 3 939
Ещё новости