Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с чрезвычайным и полномочным послом Латвийской республики в стране Дайнисом Гаранчсом. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

Согласно сообщению, на встрече в министерстве транспорта, связи и высоких технологий состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области телекоммуникаций, информационных технологий, инноваций и высоких технологий.

"Основной темой обсуждений стала презентация инновационных компаний и стартапов страны под названием "латвийский павильон", которая будет представлена на выставке "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии Bakutel-2020", - отмечается в сообщении.

Было также подчеркнуто значение развития сотрудничества в сфере воздушных перевозок, морского и автомобильного транспорта.