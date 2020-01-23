https://news.day.az/economy/1196534.html Особое предложение от Yelo Bank! (R)
Особое предложение от Yelo Bank! (R)
Yelo Bank предлагает особые условия по кредитам для различных целей. Почувствуйте разницу не только в нашем названии (ранее ИКБ Никойл), но и в качестве обслуживания и продуктах.
Обратитесь в Yelo Bank до конца февраля и возьмите потребительский кредит на сумму до 30000 манатов сроком до 48 месяцев, начиная от 15.9%, без комиссии и страховки.
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Если хотите быть особенным, выбирайте Yelo!
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