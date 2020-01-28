Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на уровне "BB +". Прогноз "Стабильный". Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Fitch, передает Day.Az.

Как отмечается, рейтинг SOCAR соответствует рейтингу Азербайджана (BB + / стабильный).

"Автономный кредитный профиль SOCAR соответствует значению "b +". РДЭ компании соответствует РДЭ Азербайджана. Данное соответствие основывается на государственной поддержке, оказываемой компании в форме финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний капитала, а также социальных функций SOCAR и ее важности в качестве государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов", - говорится в сообщении Fitch.

Как отмечается, в рейтинге также учитывается социальная роль SOCAR.

"Одной из основных функций компании является производство и продажа топлива по регулируемым ценам на внутреннем рынке, которые покрывают операционные расходы SOCAR. В Азербайджане компания обеспечивает работой более 50 тысяч человек", - говорится в материале.