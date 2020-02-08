3 февраля состоялась конференция, посвященная итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах". Принявший участие в ее работе Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул ряд важных и злободневных вопросов, касающихся развития азербайджанской экономики и предпринимательства, формирования бизнес-среды и роли в этих процессах частных банков.

На вопросы Day.Az отвечает азербайджанский эксперт, доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов.

Считаю, что в рамках Четвертой промышленной революции и нового, шестого технологического уклада в мировой экономике, безусловно, Азербайджан должен найти свою нишу, и предпосылки для этого имеются. Как отметил Президент Ильхам Алиев на конференции по региональной госпрограмме, Азербайджан должен стать лидером Четвертой промышленной революции, так как это означает наше дальнейшее развитие. Мы имеем существенный потенциал по всем компонентам воспроизводства. Мы экспортируем природные ресурсы в форме сырья, значит, есть большой потенциал для переработки. С точки зрения трудовых ресурсов тоже складывается благоприятная ситуация. Есть немалый интеллектуальный потенциал, потенциал с точки зрения дозагрузки производственных мощностей.

В последние годы достаточно серьезное внимание, в первую очередь, с точки зрения институциональных преобразований, уделяется формированию бизнес-климата. И в этом плане нужно отметить немалые успехи. Вместе с тем, совершенствование бизнес-климата - это не только институциональная составляющая. Необходимо добиться того, чтобы и инвестиционный климат соответствовал тем задачам, которые стоят перед нашей национальной экономикой. Очень важно принятие мер по стимулированию экономического роста, обеспечение притока инвестиций в реальный сектор экономики.

Вопрос роли банковского сектора в развитии предпринимательства в условиях современной экономики и с учетом того, что в стране еще не сформирован в достаточной мере фондовый рынок, естественно, должен находиться в приоритете. И мировая практика, и актуальная экономическая наука говорят о том, что именно стимулирующее экономический рост банковское кредитование должно быть в основе преобразований по наращиванию инвестиций в экономику. И здесь высказывания определенных деятелей от банковского сектора о том, что частные банки, мол, являются частными, и государство не имеет возможностей влиять на их кредитную политику, несостоятельны.

Мы вполне можем задуматься о создании государственного кредитно-инвестиционного фонда. Есть такая практика, к примеру, в Германии. И я думаю, что такой целевой фонд кредитования приоритетных сфер нашей экономики вполне мог бы взять на себя миссию по кредитованию под мягкие проценты. Думаю, что Центральный банк может выдавать кредиты под 0,5-1 процент.

На конференции, посвященной Госпрограмме по регионам, Президент Ильхам Алиев говорил о необходимости пересмотра бизнес-планов. Поясню, что под этим подразумевается и почему такая мера важна. Реальное составление бизнес-планов является важным сегментом развития предпринимательства. Проблема заключается в том, что зачастую бизнес-планы носят формальный характер и являются, на мой взгляд, предметом договоренности между банковскими специалистами и теми предпринимателями, которые их составляют. Эти планы нередко бывают нереалистичными, но под них выдаются кредиты. К сожалению, подобные факты имеют место. И не всегда контроль за расходованием кредитных средств со стороны банков осуществляется добросовестно.

Лейла Таривердиева