Объем безналичных платежей в Азербайджане должен расти ежегодно минимум на семь процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на форуме VISA Cashless: Driving the future сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По словам Гасымлы, в рамках программы по развитию безналичных платежей, в абсолютном значении объем безналичных платежей должен расти как минимум на 17 миллиардов долларов в год.

Исполнительный директор Центра отметил, что в Азербайджане удельный вес безналичных платежей составляет 40 процентов, что является одним из ключевых элементов тесного взаимодействия внутри банковской системы, и последние решения, принятые главой государства в направлении цифровой поддержки, поощряют взаимодействие внутри этого сектора.

"Считаю, что в будущем произойдет существенный толчок к дальнейшему улучшению финансовой модели. На сегодня у нас есть много различных инструментов, чтобы обеспечить стабильность роста финансовых платежей и развивать электронную коммерцию", - сказал Гасымлы.

Напомним, что сегодня в Баку проходит первый в Азербайджане форум VISA Cashless: Driving the future, организованный при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), портала "Азэкспорт" и ряда информационных агентств, в том числе Trend. В форуме участвуют представители платежной системы VİSA, ЦБА, ЦАЭРКА, эксперты в финансовом секторе.