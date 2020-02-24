Азербайджан выгодно расположен в качестве транспортного хаба на пути к Европе.

Об этом сказал Trend аналитик Института международных исследований МГИМО, иранист Адлан Маргоев, передает Day.Az.

По его словам, первой из двух железнодорожных веток МТК "Север-Юг" была замкнута восточная - через страны Центральной Азии. Однако, как он считает, надежду на полноценный запуск коридора связывают с потенциальным открытием западной ветки через Азербайджан, поскольку изначальная идея коридора тесно связана с доступом к европейскому рынку: "Несмотря на задержку реализации проекта из-за американских санкций против Ирана, Азербайджан, обладая современной логистической инфраструктурой, будет в своем роде мотивировать Иран на скорейшее завершение строительства железных дорог на своей территории".

Эксперт отметил, что МТК "Север-Юг" означает для прикаспийских стран экономическую выгоду от транзита товаров: "Короткая "передышка" от санкций после заключения СВПД не позволила Ирану успеть решить инфраструктурные проблемы, и правительству ИРИ приходится действовать без привлечения инвестиций. В этом контексте открытие участка дороги от Казвина до Решта в 2019 году можно назвать небольшим успехом. А после стыковки нужно будет синхронизировать юридические процессы оформления перевозок, чтобы товары можно было провозить на всем протяжении коридора по одним документам, без бумажной волокиты на каждом пограничном пункте".

По мнению аналитика, Азербайджан заинтересован в развитии коридора, в том числе потому, что его запуск позволит организовать прямую транспортировку грузов из Баку в Нахчыван через территорию Ирана: "Несмотря на то, что транспортная инфраструктура Азербайджана по условной линии "Восток-Запад" развита лучше, чем по линии "Север-Юг", Баку активно модернизирует и автомобильные, и железнодорожные пути, которые станут частью транспортного коридора с Ираном и Россией. Более того, железную дорогу между азербайджанской и иранской частью города Астара и мост через реку Астарачай, а также грузовой терминал на иранской территории уже построил Азербайджан - теперь мяч на иранской половине поля".