Турция ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере наземных грузоперевозок. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Resmi Gazete, передает Day.Az.

Согласно информации, соглашение между сторонами было подписано 6 декабря 2019 года в Баку.

Как отмечается, соглашение нацелено на увеличение объема грузоперевозок. Так, на 2020 год квота определена в объеме 35 тысяч грузоперевозок между сторонами.

"Из других стран транзитом через Турцию и Азербайджан в течение года могут быть осуществлены 2,5 тысячи грузоперевозок, а из портов Турции - 300 грузоперевозок", - говорится в сообщении.