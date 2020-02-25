https://news.day.az/economy/1206036.html Турция и Азербайджан нацелены увеличить объем грузоперевозок
Турция и Азербайджан нацелены увеличить объем грузоперевозок
Турция ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере наземных грузоперевозок. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Resmi Gazete, передает Day.Az.
Согласно информации, соглашение между сторонами было подписано 6 декабря 2019 года в Баку.
Как отмечается, соглашение нацелено на увеличение объема грузоперевозок. Так, на 2020 год квота определена в объеме 35 тысяч грузоперевозок между сторонами.
"Из других стран транзитом через Турцию и Азербайджан в течение года могут быть осуществлены 2,5 тысячи грузоперевозок, а из портов Турции - 300 грузоперевозок", - говорится в сообщении.
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