4 марта в Баку в рамках Недели Cyber Week израильская компания Check Point Software Technologies при поддержке Gulfstream Distribution организовывает мероприятие Check Point Cyber Security Day для партнеров и заказчиков.

Компания Check Point® Software Technologies Ltd. - мировой лидер в области обеспечения интернет-безопасности - предлагает клиентам высочайший уровень защиты от всех типов угроз, позволяя упростить управление безопасностью и снизить совокупную стоимость владения. Check Point разработала первое в отрасли решение FireWall-1 и реализованную в нем запатентованную технологию поиска угроз.

В настоящее время Check Point продолжает разработку новых технологий на основе архитектуры программных блейдов, обеспечивая клиентам простые и гибкие решения, которые легко адаптируются для обеспечения сетевой безопасности в любой организации. Клиентами Check Point являются десятки тысяч предприятий и организаций всех масштабов, в том числе все компании, входящие в списки Fortune 100 и Global 100. Отмеченные наградами решения Check Point ZoneAlarm защищают миллионы клиентов от хакеров, шпионских программ и незаконного доступа к конфиденциальным данным.

В крупных холдингах, банках и государственных организациях в Азербайджане был осуществлен ряд успешных проектов по продукции Check point-а.

Спикерами на семинаре выступят Сергей Невструев - руководитель направления новых продуктов, Анатолий Масовер - эксперт масштабируемых платформ, Алексей Белоглазов - технический эксперт по защите от кибератак.

В рамках мероприятия участники смогут ознакомиться с основными трендами развития кибербезопасности пообщаться с директорами и командой компании.

Состоится мероприятие 4 марта в отеле Four Seasons c 9:00 до 14:30.

Участие бесплатное. Оно будет интересно директорам по информационной безопасности, ИТ-директорам и руководителям отделов ИБ и их заместителям. Для участия в мероприятии необходима регистрация, которую можно пройти по линку https://forms.gle/tbY2qKn32q4mDNGL7