В Азербайджане начался процесс создания электронного кабинета Ипотечного и кредитно-гарантийного Фонда по механизму формирования электронных заявок и аренды жилых помещений с обязательством продажи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в течение первого дня уже около 3000 граждан обратились с целью создания электронного кабинета, и в настоящее время данный процесс продолжается.

В то же время был также расширен перечень жилых помещений, которые Фонд предлагает сдавать населению в аренду с обязательством продажи.

На начальном этапе Фонд предлагал гражданам аренду 331 квартиры, однако в настоящее время количество сдаваемых квартир увеличено и доведено до 530. С учетом спроса населения продолжается формирование жилищного фонда.

На странице организации можно ознакомиться с территорией, количеством, площадью и другой информацией, на которой расположены жилые помещения, которые планируется сдавать в аренду.

Напомним, что возможность выбора жилого помещения через систему "электронная ипотека и кредитная гарантия" возникает только после рассмотрения Фондом обращения и принятия решения о его удовлетворении.