Министерство финансов Азербайджана начало работать в онлайн-режиме
Министр финансов Самир Шарифов подписал приказ о дополнительных мерах в связи с пандемией коронавируса, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
В приказе говорится, что необходимо отдавать предпочтение проведению заседаний, совещаний и собраний исключительно по телефону и интернету.
В случае, если у сотрудников министерства и членов их семей будут проявляться симптомы гриппа, простуда, слабость и другие подобные признаки, этим лицам запрещается выходить на работу.
Также в приказе подчеркивается важность непрерывного обеспечение работы "горячих линий" министерства.
Все командировки приостанавливаются за исключением случаев острой необходимости.
В случаях острой необходимости в командировке руководству министерства необходимо подать обоснованное заявление.
Кроме того, отменены групповые и индивидуальные приемы граждан.
Приостанавливаются и личные поездки сотрудников министерства за рубеж.
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