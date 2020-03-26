Международный Банк Азербайджана продлил срок действия пенсионных карт (R)

Международный Банк Азербайджана предпринял очередные шаги, направленные на поддержку мер по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID- 19) в нашей стране. Принимая во внимание особую опасность этого заболевания для пожилых людей, Банк объявил об инициативе "С уважением к старшим", направленной на устранение необходимости обращения пенсионеров в банк.

Прежде всего, в рамках этой инициативы срок использования всех пенсионных карт, истекающих в марте, с апреля будет продлен еще на 3 месяца. Таким образом, пенсионерам, у которых истек срок обслуживания пенсионных карт, нет необходимости приходить в банк для их обновления. Владельцы этих карт смогут получать пенсии в течение следующих трех месяцев, только в банкоматах Международного Банка Азербайджана. Пенсионные карты с продленным сроком обслуживания также действительны для безналичных платежей. Эти карты можно использовать для оплаты товаров и услуг посредством POS-терминалов Международного Банка Азербайджана или покупок в Интернете.

В рамках инициативы "С уважением к старшим" Международный Банк Азербайджана в скором времени планирует приступить к доставке карт пенсионерам, которые только вышли на пенсию и еще не успели получить пенсионную карту в банке, а также к отправке мобильных банкоматов в отдаленные районы для удобства проживающих там пенсионеров. Дополнительная информация об этих услугах будет предоставлена позже.

Международный Банк Азербайджана, рекомендует держателям пенсионных карт, как и всем своим клиентам, осуществлять как можно больше платежей в безналичной форме. В этом случае они получат выгоду от кэшбек программы Банка, а также будут защищены от рисков для здоровья, связанных с оборотом денежных купюр, которые могут распространять инфекцию из рук в руки во время обращения.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.