В Азербайджане продлены сроки уплаты налогов и подачи деклараций

Сроки уплаты налогов и подачи деклараций продлены до 6 апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство налогов Азербайджана.

По данным министерства, последний срок представления деклараций по налогу на прибыль юридических лиц и налогу на имущество физических лиц и уплаты налогов - 31 марта 2020 года. Кроме того, акцизы, дорожный налог и декларации по НДС представляются в налоговый орган, где налогоплательщики зарегистрированы, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и уплачиваются в государственный бюджет.

"Постановлением Кабинета министров от 25 марта 2020 года "О продлении нерабочих дней как особого режима труда на территории Азербайджанской Республики" для пятидневной рабочей недели с 29 марта по третье апреля, для шестидневной рабочей недели с 26 по 28 марта и с 30 марта по четвертое апреля установлены нерабочие дни. По этой причине, согласно статье 68.2 Налогового кодекса, срок представления деклараций по налогу на прибыль и имущество юридических лиц, подоходного налога физических лиц и уплаты налогов был перенесен на 6 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.