https://news.day.az/economy/1217665.html Конфедерация предпринимателей Азербайджана представила правительству предложения
Конфедерация предпринимателей Азербайджана представила правительству предложения
Распоряжением главы государства от 19 марта, с целью предотвращения негативного влияния пандемии коронавируса на азербайджанскую экономику, решения возможных проблем с занятостью и социальных проблем созданы четыре рабочие группы, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей).
В свою очередь Конфедерация как самая большая платформа предпринимателей частного сектора , на основании совместных консультаций с предпринимателями, представила Рабочим группам пакет предложений.
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