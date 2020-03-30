Конфедерация предпринимателей Азербайджана представила правительству предложения

Распоряжением главы государства от 19 марта, с целью предотвращения негативного влияния пандемии коронавируса на азербайджанскую экономику, решения возможных проблем с занятостью и социальных проблем созданы четыре рабочие группы, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей).

В свою очередь Конфедерация как самая большая платформа предпринимателей частного сектора , на основании совместных консультаций с предпринимателями, представила Рабочим группам пакет предложений.

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