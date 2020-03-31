Moody's присвоило рейтингам Международного Банка Азербайджана прогноз Стабильный

В контексте новых социально-экономических реалий, связанных с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть, международное рейтинговое агентство Moody's провело анализ банковского сектора Азербайджана.

Как передает Day.Az, была оценена ситуация в секторе, перспективы и возможные риски. В рамках этого анализа были также пересмотрены некоторые рейтинги Международного Банка Азербайджана, который занимает значимую позицию в банковском секторе страны.

Агентство дало стабильный прогноз по оценкам кредитоспособности Банка (Baseline Credit Assessment), а также долгосрочному рейтингу депозитов в национальной и иностранной валюте. Рейтинг риска контрагента по долгосрочным и краткосрочным депозитам в национальной и иностранной валюте (CRRs) и оценка риска контрагента (CR) определены на уровне NP.

Moody's отмечает, что коэффициент достаточности капитала Международного Банка Азербайджана на конец 2019 года составил 33,1%. Отмечается, что этот показатель примерно в три раза превышает установленный норматив и создает достаточно сильную позицию безопасности для банка. Считается, что финансовое положение Международного Банка Азербайджана, его капитальная позиция обеспечат устойчивость к любым неблагоприятным воздействиям.

По мнению экспертов агентства, государственная поддержка вкладов, размещенных в Международном Банке Азербайджана будет продолжена. Это связано с тем, что банк является крупным, ведущим и имеет системное значение.

Moody's отмечает, что у агентства нет опасений по поводу текущего управления Международным Банком Азербайджана и применяемым в банке правил корпоративного управления.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.