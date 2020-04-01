Глава Банка Республика: Наше правительство принимает меры по смягчению последствий пандемии (R)

Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым.

- Добрый день Шакир муаллим, не могли бы вы прокомментировать меры для смягчения последствий пандемии коронавируса на экономику Азербайджана, которые озвучил министр экономики Микаил Джаббаров?

- Добрый день. Сегодня весь мир столкнулся с очень сложной ситуацией, где государства должны оперативно принимать решения, связанные как со здоровьем своих граждан, так и с решением экономических проблем. Наше правительство максимально быстро реагирует и принимает меры по смягчению последствий пандемии.

Отрадно, что государство готово предпринять такие беспрецедентные меры, как выделение на программу поддержки 2.5 миллиарда манатов (3% от ВВП страны). Эта программа является самой масштабной по соотношению расходов к ВВП на постсоветском пространстве и в регионе.

По поводу конкретных мер я могу отметить наиболее важные, на мой взгляд, моменты:

1) Широкий охват программы, которая включает в себя 4 крупных сектора и 20 направлений бизнеса, 300 тысяч работников частного сектора, 290 тысяч микро- и частных предпринимателей, малообеспеченные слои населения.

2) Преференции предпринимателям, работающим официально. Так, например, начатый задолго до пандемии процесс "обеления" зарплат сейчас послужит добрую службу предпринимателям, которые сумели вывести своих сотрудников и их заработные платы в официальное поле. Именно таким предпринимателям помощь государства будет оказана в первую очередь. Программа также подразумевает частичный возврат и освобождение от некоторых видов налогов.

3) Снижение кредитной нагрузки бизнесов, пострадавших от пандемии, посредством субсидирования процентов. Очень важно, что эти меры предпринимаются заранее, пока большинство клиентов не вышло на просрочку.

4) Социальная направленность программы, которая кроме стимулирования предпринимателей на сохранение рабочих мест также частично будет покрывать расходы граждан на электричество и обучение.

5) Направленность программы не только на решение текущих проблем, но и на будущее развитие страны. Например, поддержка в выдаче ипотеки и субсидирование новых бизнес-кредитов.

- На ваш взгляд, какие еще дополнительные меры в рамках этой программы были бы эффективными?

- Как я уже сказал, программа имеет достаточно широкий спектр, охватывающий ключевые сферы и направления. Как представитель Банка Республика, активно занимающегося микрофинансированием и поддержкой малого и среднего бизнеса, я считаю, что наиболее пострадавшей стороной этого кризиса стали микро-, малые и средние предприниматели. Поэтому я надеюсь, что программа поддержки станет основой для продолжения ими своих бизнесов и спасением от банкротства. Полностью поддерживая ориентированность программы на прозрачно работающих предпринимателей, я всё же посоветовал бы сделать небольшое послабление для микроклиентов. В этой сфере работают в основном мелкие предприниматели, которые управляют семейным бизнесом, и многие из которых полностью освобождены от уплаты налогов. В большинстве случаев они не вели бухгалтерию. Я уверен, что в рамках этой программы можно сделать максимальное число микробизнесов полностью прозрачными.

Также в выступлении было сказано, что программа рассчитана только на заемщиков, вовремя погашающих кредиты. Я бы предложил, чтобы программа также распространялась на бизнес-клиентов, которые на момент реструктуризации или выплаты субсидии полностью закрыли просроченную задолженность.

В завершение хотел бы отметить, что банки тоже готовы оказывать поддержку клиентам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Идет активное обсуждение возможных мер поддержки, о которых клиенты будут скоро информированы.