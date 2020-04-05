В Азербайджане будет создан Государственный инвестиционный холдинг для управления компаниями

В постпандемический период в Азербайджане будет внедрена новая модель экономического роста.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, передает Day.Az.

По его словам, основными приоритетами экономической политики государства будут: строительство, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, цифровая экономика, транспорт, торговля, логистика, телекоммуникации, внутренний туризм, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

"От имени государства будет создан Государственный инвестиционный холдинг для управления компаниями из единого центра, повышения прозрачности и экономической эффективности их деятельности, в том числе инвестиционных программ, обеспечения конкурентоспособности. Будет разработана новая программа приватизации", - сказал он.

Также Гасымлы отметил, что с целью создания нового механизма разработки и реализации стратегических проектов в строительном секторе будет создана Азербайджанская строительная корпорация для ускорения развития городов и регионов. Эта корпорация обеспечит долгосрочное управление портфелем стратегических проектов, разработку новых проектов, привлечение инвесторов и реализацию пилотного проекта.