Строительство азербайджанского мегапроекта близится к завершению

Строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, на конец марта 2020 года осуществлено на 94,1 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обновленных данных консорциума по строительству трубопровода.

"Реализация проекта по строительству трубопровода TAP продолжается. Каждый день очищаются сотни метров территории по данному маршруту, укладываются трубы в соответствии с этапами и графиком строительства. На конец марта 2020 года реализация проекта TAP завершена на 94,1 процента", - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.