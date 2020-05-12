Денежная масса Центробанка Азербайджана увеличилась

По состоянию на первое мая 2020 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистические данные ЦБА, передает Day.Az.

С начала года валютные резервы Центробанка выросли на 3,2 процента(с 6,2 миллиарда долларов). В годовом исчислении рост валютных резервов составил 10,6 процента (с5,789 миллиарда манатов).

В течение мая валютные резервы ЦБА увеличились на 8 миллионов манатов.

Денежная масса на начало мая составила 10,1 миллиарда манатов, что на 17 процентов меньше, чем на конец 2019 года. В годовом же исчислении прирост денежной массы составил 26 процентов.